Ανάκαμψη και στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το διήμερο πτώσης
Μετά από διήμερο πτώσης λόγω Μέσης Ανατολής, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 2,03%
Με ισχυρή ανάκαμψη αντέδρασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το σφοδρό διήμερο sell-off που οδήγησε σε σωρευτικές απώλειες περίπου 10% από τη Δευτέρα, εξαιτίας της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και των φόβων για τις τιμές ενέργειας.
Στις 11:00 ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε τις 2.110 μονάδες και διαμορφωνόταν στις 2.116,73 μονάδες με άνοδο 2,03%, ενώ ο τζίρος είχε ξεπεράσει τα 52 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται 2,20%, ενώ της μεσαίας κεφαλαιοποίησης 0,55%.
Στην αιχμή της ανόδου βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες δέχτηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις τις προηγούμενες δύο συνεδριάσεις και σήμερα καταγράφουν κέρδη άνω του 3%. Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχωρίζουν:
- ΕΥΔΑΠ: +14,91%
- Optima Bank: +3,75%
- Alpha Bank: +3,02%
- Elvalhalcor: +2,85%
- Εθνική Τράπεζα: +2,49%
Ανοδικά κινούνται 77 μετοχές, 21 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν ΕΥΔΑΠ (+14,91%) και ΕΥΑΘ (+7,78%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση Νάκας (-8,79%) και ΣΙΔΜΑ (-2,74%).
