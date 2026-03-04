Ανάκαμψη και στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το διήμερο πτώσης

Με ισχυρή ανάκαμψη αντέδρασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το σφοδρό διήμερο sell-off που οδήγησε σε σωρευτικές απώλειες περίπου 10% από τη Δευτέρα, εξαιτίας της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και των φόβων για τις τιμές ενέργειας.

Διαβάστε επίσης: Ανάκαμψη στις ευρωαγορές μετά διήμερο sell-off

Στις 11:00 ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε τις 2.110 μονάδες και διαμορφωνόταν στις 2.116,73 μονάδες με άνοδο 2,03%, ενώ ο τζίρος είχε ξεπεράσει τα 52 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται 2,20%, ενώ της μεσαίας κεφαλαιοποίησης 0,55%.

Δείτε ακόμα: Κρίση στη Μέση Ανατολή: Κατάρρευση ασιατικών χρηματιστηρίων

Στην αιχμή της ανόδου βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες δέχτηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις τις προηγούμενες δύο συνεδριάσεις και σήμερα καταγράφουν κέρδη άνω του 3%. Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχωρίζουν:

ΕΥΔΑΠ: +14,91%

Optima Bank: +3,75%

Alpha Bank: +3,02%

Elvalhalcor: +2,85%

Εθνική Τράπεζα: +2,49%

Ανοδικά κινούνται 77 μετοχές, 21 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν ΕΥΔΑΠ (+14,91%) και ΕΥΑΘ (+7,78%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση Νάκας (-8,79%) και ΣΙΔΜΑ (-2,74%).

