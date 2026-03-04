Ανάκαμψη και στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το διήμερο πτώσης

Μετά από διήμερο πτώσης λόγω Μέσης Ανατολής, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 2,03%

Ανάκαμψη και στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το διήμερο πτώσης
04 Μαρ. 2026 11:22
Pelop News

Με ισχυρή ανάκαμψη αντέδρασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το σφοδρό διήμερο sell-off που οδήγησε σε σωρευτικές απώλειες περίπου 10% από τη Δευτέρα, εξαιτίας της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και των φόβων για τις τιμές ενέργειας.

Στις 11:00 ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε τις 2.110 μονάδες και διαμορφωνόταν στις 2.116,73 μονάδες με άνοδο 2,03%, ενώ ο τζίρος είχε ξεπεράσει τα 52 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται 2,20%, ενώ της μεσαίας κεφαλαιοποίησης 0,55%.

Στην αιχμή της ανόδου βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες δέχτηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις τις προηγούμενες δύο συνεδριάσεις και σήμερα καταγράφουν κέρδη άνω του 3%. Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχωρίζουν:

  • ΕΥΔΑΠ: +14,91%
  • Optima Bank: +3,75%
  • Alpha Bank: +3,02%
  • Elvalhalcor: +2,85%
  • Εθνική Τράπεζα: +2,49%

Ανοδικά κινούνται 77 μετοχές, 21 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν ΕΥΔΑΠ (+14,91%) και ΕΥΑΘ (+7,78%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση Νάκας (-8,79%) και ΣΙΔΜΑ (-2,74%).

