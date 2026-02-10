Ανάκληση από τον ΕΦΕΤ: Ζελεδάκια έχουν ουσία από παραισθησιογόνα μανιτάρια

Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή και διενέργειας σχετικών ελέγχων, προέβη σε δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση προϊόντων τύπου ζελεδών (gummies), τα οποία διανέμονται από την εταιρεία EC STEVIA ΑΕ που βρίσκεται στον Ταύρο, ενώ διατίθενται από καταστήματα επωνυμίας SMOKE CARTEL EE.

10 Φεβ. 2026 15:24
Pelop News

Στην ανάκληση από την αγορά μη ασφαλών τροφίμων τύπου ζελεδών (gummies) και συναφών γλυκισμάτων που περιέχουν μουσκιμόλη προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή και διενέργειας σχετικών ελέγχων, προέβη σε δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση προϊόντων τύπου ζελεδών (gummies), τα οποία διανέμονται από την εταιρεία EC STEVIA ΑΕ που βρίσκεται στον Ταύρο, ενώ διατίθενται από καταστήματα επωνυμίας SMOKE CARTEL EE.
Υπογραμμίζεται ότι τα εν λόγω προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά σε διάφορες γεύσεις και μέσω διαδικτύου, καθώς και από άλλα σημεία λιανικής πώλησης.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Γ’ Τμήμα Ναρκωτικών της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία της ουσίας μουσκιμόλη, η οποία προέρχεται από το μανιτάρι Amanita muscaria και παρουσιάζει ψυχοδραστικές ιδιότητες.

Τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία εμφανίζονται ως κοινά γλυκίσματα, κρίνονται μη ασφαλή για κατανάλωση, καθώς η παρουσία της μουσκιμόλης τα καθιστά επιβλαβή για την υγεία σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002.
Επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα προϊόντα αυτά φέρουν στην επισήμανσή τους ενδείξεις όπως «μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς» ή παρόμοιες διατυπώσεις.

Ωστόσο, δεδομένου ότι έχουν μορφή, σύσταση και παρουσίαση κοινών γλυκισμάτων, η κατανάλωσή τους θεωρείται εύλογα αναμενόμενη. Ως εκ τούτου, εμπίπτουν στην έννοια του τροφίμου, σύμφωνα με την οποία τρόφιμο θεωρείται κάθε ουσία που προορίζεται ή εύλογα αναμένεται να καταναλωθεί από τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των προϊόντων των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα τα οποία αναφέρουν στην επισήμανσή τους την παρουσία μουσκιμόλης ή Amanita muscaria ή διατίθενται με ονομασίες όπως «Amanita Gummies», «Mushroom Muscimol Gummies» «Magic Maushroom» κ.λπ., να μην τα καταναλώσουν.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
