Ανάκληση ξανθής σταφίδας από τον ΕΦΕΤ λόγω ωχρατοξίνης Α

Σε ανάκληση συγκεκριμένου προϊόντος ξανθής σταφίδας προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), έπειτα από ενημέρωση που έλαβε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην ελληνική αγορά διακινήθηκε σταφίδα προέλευσης Αργεντινής, στην οποία διαπιστώθηκε η παρουσία ωχρατοξίνης Α σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα ανώτατα νομοθετικά επιτρεπτά όρια, γεγονός που την καθιστά μη ασφαλή για κατανάλωση.

Πρόκειται για το προϊόν με την ονομασία πώλησης «Bio Farma Bio Σταφίδα Ξανθή», σε συσκευασία των 200 γραμμαρίων, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση ΝΤΙΜΦΙΛ Α.Ε.. Μετά τη σχετική ενημέρωση από τον Ε.Φ.Ε.Τ., η εταιρεία αποφάσισε την ανάκληση όλων των παρτίδων του συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό απεικονίζεται στις σχετικές φωτογραφίες, να μην το καταναλώσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής ή αντικατάστασης του προϊόντος, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία ΝΤΙΜΦΙΛ Α.Ε. μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της: www.dimfil.gr.

