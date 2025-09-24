Ανακοίνωση της Blue Star για τον 20χρονο ναυτικό: «Συγκλονισμένη η οικογένεια της εταιρείας»

Τραγικό τέλος είχε 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (24/9) χωρίς τις αισθήσεις του, εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Blue Star Ferries, το περιστατικό σημειώθηκε στις 8:00, ενώ το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς. Το πλήρωμα προχώρησε άμεσα στον απεγκλωβισμό του και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ο νεαρός δεν επανήλθε.

Με την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά, στις 09:15, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

