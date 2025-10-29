Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών το Σάββατο στην Πάτρα

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ανακυκλώνω στην πηγή» διοργανώνει συλλογή ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση στο χώρο στάθμευσης Καλεντζιώτη (Ακτή Δυμαίων και Παπαφλέσσα) το Σάββατο 1/11/2025 από τις 10 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.

Αν έχετε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρειάζεστε, μπορείτε να τις φέρετε για να ανακυκλωθούν σωστά και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΟΙΚΙΠΑ (τηλ.: 2610-321010, Δευτέρα –Πέμπτη – Παρασκευή 7.00-9.00 μ.μ. και Τρίτη – Τετάρτη 9:30-11:30 π.μ.) ή με την ‘Ανακυκλώνω στην πηγή’ (τηλ.: 2610 222 259).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



