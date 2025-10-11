Ανάμεσα σε συντρίμμια και πανηγυρισμούς: Η εύθραυστη ειρήνη στη Μέση Ανατολή ΒΙΝΤΕΟ

Η Γάζα στέκει ισοπεδωμένη, με χιλιάδες Παλαιστίνιους να επιστρέφουν στα ερείπια των σπιτιών τους, ενώ στο Ισραήλ οι οικογένειες των ομήρων πανηγυρίζουν την ειρήνη. Την ίδια στιγμή, η Χαμάς απορρίπτει κάθε σκέψη απέλασης στελεχών της, προειδοποιώντας πως η ανάφλεξη μπορεί να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή.

11 Οκτ. 2025 21:29
Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφουν τα εναέρια πλάνα από τη Γάζα, καθώς τα καραβάνια των εκτοπισμένων Παλαιστινίων επιστρέφουν σε μια πόλη σβησμένη από τον χάρτη. Παρά την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, οι περισσότεροι βρίσκουν μόνο σκόνη, ερείπια και σιωπή.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί άφησαν τεράστιες περιοχές της Λωρίδας σε συντρίμμια, με τη συνοικία Ταλ αλ-Χάουα στην Πόλη της Γάζας να έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότεροι από 500.000 Παλαιστίνιοι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του θύλακα μετά την κατάπαυση του πυρός, προσπαθώντας να ξαναστήσουν τη ζωή τους μέσα στα χαλάσματα.

Την ίδια ώρα, σε άλλη πλευρά της σύγκρουσης, η πλατεία Ομήρων στο Ισραήλ πλημμύρισε από συγκίνηση. Εκεί, συγγενείς των απελευθερωμένων ομήρων γιόρτασαν την επιστροφή τους, παρουσία αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ, μεταφέροντας μήνυμα στήριξης και αισιοδοξίας.

«Ονειρεύτηκα αυτή τη νύχτα. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι», δήλωσε ο Γουίτκοφ, καταχειροκροτούμενος, ενώ το πλήθος φώναζε «ευχαριστούμε Τραμπ». Ο ίδιος απέδωσε τιμή στον λαό του Ισραήλ για το θάρρος του, σημειώνοντας ότι «ο πρόεδρος θα λάτρευε να είναι εδώ».

Από το βήμα, ο Κούσνερ ευχαρίστησε τους Ισραηλινούς στρατιώτες και αποκάλυψε ότι οι διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία υπήρξαν «πολύωρες και εξαντλητικές», με παρασκηνιακές εντάσεις μέχρι την τελευταία στιγμή.
Η Ιβάνκα Τραμπ, εμφανώς συγκινημένη, χαρακτήρισε την επιστροφή των ομήρων «θρίαμβο πίστης, θάρρους και ανθρωπιάς», ευχόμενη «η επόμενη εβδομάδα να είναι μια εβδομάδα ίασης και ειρήνης».

Την ώρα που η πλατεία αντηχούσε από τα συνθήματα «ευχαριστούμε Τραμπ», στη Γάζα, η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Εκεί, οι κάτοικοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν ίχνη από τα σπίτια και τις ζωές τους.

Παράλληλα, το πολιτικό παρασκήνιο παραμένει τεταμένο. Η Χαμάς αρνήθηκε να συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της εκεχειρίας, τονίζοντας ότι ενεργεί μέσω Καταριανών και Αιγυπτίων διαμεσολαβητών. Ο Χοσάμ Μπαντράν, μέλος του πολιτικού της γραφείου, χαρακτήρισε «παράλογη» την πρόταση απέλασης των στελεχών της από τη Γάζα, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα ηγετικά μας στελέχη βρίσκονται στη γη τους, ανάμεσα στις οικογένειες και τον λαό τους», υπογράμμισε ο Μπαντράν. «Το να γίνεται λόγος για απέλαση Παλαιστινίων από τη γη τους είναι ανόητο και απαράδεκτο».

Προειδοποίησε, τέλος, πως εάν το αμερικανικό σχέδιο δεν αποδώσει, η Χαμάς «θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητές της για να αποκρούσει κάθε επιθετικότητα». Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του σχεδίου, όπως είπε, θα είναι «πολύ πιο σύνθετες και δύσκολες».

Η Γάζα σιωπά κάτω από τη στάχτη, ενώ λίγα χιλιόμετρα μακριά το Ισραήλ πανηγυρίζει. Δύο εικόνες που συνοψίζουν το πιο οξύμωρο κεφάλαιο μιας ειρήνης που ακόμη γράφεται.
Ανάμεσα σε συντρίμμια και πανηγυρισμούς: Η εύθραυστη ειρήνη στη Μέση Ανατολή ΒΙΝΤΕΟ
11 Οκτ. 2025 21:29
