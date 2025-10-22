Ανάστατοι οι κάτοικοι κοντά στη Μακρακώμη: Μπαράζ σεισμών στη Δυτική Φθιώτιδα

Μπαράζ 13 διαδοχικών μικροσεισμών καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου στη Δυτική Φθιώτιδα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική ακολουθία ξεκίνησε στις 04:47 και διήρκεσε έως τις 07:10, με επίκεντρο κοντά στην περιοχή της Μακρακώμης.

Η μεγαλύτερη δόνηση της ακολουθίας έφτασε τα 3,1 Ρίχτερ (καταγράφηκε στις 06:50), ενώ ακολούθησαν δονήσεις μεγέθους 2,9, 2,4 και 2,3 Ρίχτερ. Παρότι το μέγεθος των σεισμών ήταν μικρό, η συχνότητα και το μικρό εστιακό βάθος του κυριότερου σεισμού (μόλις 12,5 χιλιόμετρα) είχαν ως αποτέλεσμα να γίνουν ιδιαίτερα αισθητοί από τον πληθυσμό.

Ο Αντιδήμαρχος Μακρακώμης, Πάνος Κοντογεώργος, επιβεβαίωσε τη μεγάλη αναστάτωση που προκλήθηκε σε πολλές περιοχές του Δήμου. Όπως δήλωσε, ο Δήμος βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή για να καταγράψει άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη σεισμική δραστηριότητα.

