Αναστάτωση σε πτήση προς Αίγυπτο: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο, τι συνέβη

Αεροσυνοδοί και πιλότοι αναγκάστηκαν να καλέσουν τις αρχές όταν Βρετανίδα 38 ετών δημιούργησε αναστάτωση σε πτήση προς Αίγυπτο.

02 Οκτ. 2025 10:18
Pelop News

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης αεροπλάνο που εκτελούσε δρομολόγιο Ηνωμένο Βασίλειο – Αίγυπτος, εξαιτίας της συμπεριφοράς μιας 38χρονης Βρετανίδας επιβάτιδας.

Η γυναίκα, έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, βρισκόταν εκτός εαυτού και αναστάτωσε το πλήρωμα και τους υπόλοιπους επιβάτες. Οι αεροσυνοδοί και οι πιλότοι προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, αλλά τελικά χρειάστηκε να προχωρήσουν σε αναγκαστική προσγείωση για να επέμβουν οι αρχές.

Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, η επιβάτιδα συνελήφθη από την αστυνομία του αεροδρομίου.

Η πτήση συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της προς Αίγυπτο χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

 
