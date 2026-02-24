Αναστέλλονται τα δρομολόγια των τρένων το Σάββατο 28/2
Η ανακοίνωση της Hellenic Train για την αναστολή δρομολογίων το προεχές Σάββατο.
Τρία χρόνια συμπληρώνοναι από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το Σάββατο 28/01/2026, και η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι λόγως της απεργίας που έχει προκηρυχθεί αναστέλλονται τα δρομολόγια.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.
