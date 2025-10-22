Αναθεώρηση 800-900 εκατ. ευρώ στο «Ελλάδα 2.0» – Παπαθανάσης: «Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει πλήρως τους διαθέσιμους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, παρά τις καθυστερήσεις, επισημαίνοντας πως στόχος είναι «να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ» από τις επιδοτήσεις και τα δάνεια του προγράμματος.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης σε συνέντευξη Τύπου, η νέα αναθεώρηση του σχεδίου Ελλάδα 2.0 θα ανέλθει στο ύψος των 800-900 εκατ. ευρώ, ακολουθώντας τις αντίστοιχες κινήσεις και άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Το επικαιροποιημένο σχέδιο θα υποβληθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έβδομο αίτημα πληρωμής.

Σχετικά με το ταμειακό σκέλος του προγράμματος, ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι το έκτο αίτημα πληρωμής θα υποβληθεί εντός του έτους, με στόχο τα έβδομο και όγδοο αιτήματα (επιδοτήσεις και δάνεια) να κατατεθούν στις αρχές του 2026.

Παρά τις καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί, ο κ. Παπαθανάσης εξέφρασε αισιοδοξία για την πλήρη απορρόφηση των πόρων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για εναλλακτικές, είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο ευρώ».

Για τα έργα που δεν θα ολοκληρωθούν στις προβλεπόμενες προθεσμίες, ανέφερε ότι θα μεταφερθούν σε άλλα προγράμματα χρηματοδότησης, όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Απανθρακοποίησης ή ακόμη και σε εθνικούς πόρους.

Ειδική αναφορά έκανε στο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), διαβεβαιώνοντας ότι «το 90% του τμήματος που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης θα ολοκληρωθεί στην ώρα του».

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός επεσήμανε ότι υπάρχει υπερδέσμευση έργων στο πρόγραμμα, ενώ οι δράσεις που προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς θα ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



