Ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών-Λαμίας: Ταλαιπωρία για τους οδηγούς, κλειστές δύο λωρίδες

Σοβαρή ταλαιπωρία για τους οδηγούς στο 54ο χλμ. της Εθνικής Οδού (Αυλώνας). Κυκλοφορία μόνο από μία λωρίδα

06 Φεβ. 2026 8:36
Pelop News

Σημαντικές καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα έχουν δημιουργηθεί από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου 2026 στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, στο ύψος του 54ου χιλιομέτρου, στην περιοχή του Αυλώνα, φορτηγό ανατράπηκε στο οδόστρωμα μετά από τροχαίο ατύχημα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η ανατροπή του οχήματος έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Δύο λωρίδες παραμένουν κλειστές και η κίνηση διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα.

Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο και ρυθμίζει την κυκλοφορία, ενώ έχει σχηματιστεί πολύ μεγάλη ουρά οχημάτων που εκτείνεται για αρκετά χιλιόμετρα.

Οι οδηγοί που κινούνται προς Αθήνα καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίσουν αυξημένο χρόνο διαδρομής.

