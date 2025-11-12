Ανατροπή στη Νίκαια: Η χειροβομβίδα στο σπίτι του σωφρονιστικού ήταν ενεργοποιημένη – Δεν εξερράγη λόγω αστοχίας υλικού

Ανατροπή προκύπτει στην υπόθεση της χειροβομβίδας που εντοπίστηκε νωρίς το πρωί στη Νίκαια, έξω από το σπίτι σωφρονιστικού υπαλλήλου των φυλακών Κορυδαλλού. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η χειροβομβίδα ήταν κανονικά ενεργοποιημένη, καθώς η περόνη είχε τραβηχτεί, όμως δεν εξερράγη λόγω αστοχίας υλικού.

Το περιστατικό ήρθε στο φως μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο Ι.Χ. του σωφρονιστικού, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριπίδου, κοντά στη συμβολή της με την Πλάτωνος. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγο αργότερα εντοπίστηκε στο σημείο η χειροβομβίδα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Άμεσα κλήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛ.ΑΣ., που ανέλαβε τον έλεγχο και τη μεταφορά του εκρηκτικού μηχανισμού. Αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η χειροβομβίδα ήταν απενεργοποιημένη, κάτι που διαψεύστηκε στη συνέχεια, αφού διαπιστώθηκε πως είχε ενεργοποιηθεί αλλά δεν εξερράγη.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για στοχευμένη επίθεση ή εκφοβιστική ενέργεια σε βάρος του σωφρονιστικού υπαλλήλου.

