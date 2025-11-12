Ανατροπή στη Νίκαια: Η χειροβομβίδα στο σπίτι του σωφρονιστικού ήταν ενεργοποιημένη – Δεν εξερράγη λόγω αστοχίας υλικού

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το περιστατικό στη Νίκαια, όπου εντοπίστηκε χειροβομβίδα έξω από το σπίτι σωφρονιστικού υπαλλήλου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η περόνη είχε τραβηχτεί κανονικά, ωστόσο η έκρηξη δεν σημειώθηκε λόγω αστοχίας υλικού.

Ανατροπή στη Νίκαια: Η χειροβομβίδα στο σπίτι του σωφρονιστικού ήταν ενεργοποιημένη – Δεν εξερράγη λόγω αστοχίας υλικού
12 Νοέ. 2025 13:55
Pelop News

Ανατροπή προκύπτει στην υπόθεση της χειροβομβίδας που εντοπίστηκε νωρίς το πρωί στη Νίκαια, έξω από το σπίτι σωφρονιστικού υπαλλήλου των φυλακών Κορυδαλλού. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η χειροβομβίδα ήταν κανονικά ενεργοποιημένη, καθώς η περόνη είχε τραβηχτεί, όμως δεν εξερράγη λόγω αστοχίας υλικού.

Το περιστατικό ήρθε στο φως μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο Ι.Χ. του σωφρονιστικού, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριπίδου, κοντά στη συμβολή της με την Πλάτωνος. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγο αργότερα εντοπίστηκε στο σημείο η χειροβομβίδα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Άμεσα κλήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛ.ΑΣ., που ανέλαβε τον έλεγχο και τη μεταφορά του εκρηκτικού μηχανισμού. Αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η χειροβομβίδα ήταν απενεργοποιημένη, κάτι που διαψεύστηκε στη συνέχεια, αφού διαπιστώθηκε πως είχε ενεργοποιηθεί αλλά δεν εξερράγη.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για στοχευμένη επίθεση ή εκφοβιστική ενέργεια σε βάρος του σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:54 Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη σερί μέρα ανόδου και πάνω από 2.050 μονάδες ο ΓΔ
17:48 ΔΕΕΠ: Η Μαργαρίτα Καπνίση στο πλευρό με τον Αντώνη Κουνάβη
17:41 Η Εμμα Στόουν είναι πιο μια μορφή γυναίκα στον κόσμο, δείτε ποιες άλλες είναι στη λίστα
17:33 Πάτρα: Τέσσερα χρόνια αποκλεισμένοι από το σπίτι τους – Περιμένουν διάνοιξη δρόμου στην Αρόη
17:24 Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» – Επανήλθε η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων
17:15 Τουρισμός: Αμερικανοί, Βρετανοί και Γερμανοί ανεδείχθησαν «πρωταθλητές» για το 2025
17:06 Καμπότζη και Ταϊλάνδη κοντά σε νέα πολεμική σύγκρουση – Πληγώθηκε η εκεχειρία που έκλεισε ο Τραμπ
16:56 Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Στις 27 Νοεμβρίου η κλήρωση για 8.500 δικαιούχους που θα λάβουν 1.000 ευρώ έκαστος
16:49 Συνάντηση αντιπροσωπείας του σπιράλ με Γεωργία Ντάτσικα
16:41 Ερασιτεχνικό: Τιμωρία για την Πάτρα 2005, αλλά ίσως έχει και συνέχεια…
16:35 Βογιατζής στον Peloponnisos FM: «Σπουδαίες εμπειρίες για τα παιδιά στο Elite Cup»
16:28 Εύοσμος: Η Δημοτική Αστυνομία έσωσε πολίτη που υπέστη εγκεφαλικό
16:20 Πατρινοί Σαμαρείτες στον Αυθεντικό Μαραθώνιο
16:13 Αλιάκμονας: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που πυροβόλησε ζευγάρι στο φράγμα
16:09 Χωρίς άγχος οι γυναίκες του ΝΟΠ με τον Αλιμο
16:04 Epic_O: Με 5άστερο resort ο Τσάκος δένει στην Ιθάκη – Εγκρίθηκε η μεγάλη επένδυση
15:56 Πάτρα: Ξεχασμένη ταμπέλα στη μέση του δρόμου εδώ και ένα μήνα – Αντίδραση μέσω της «Ανοιχτής Γραμμής με τον Πολίτη»
15:48 Παναγιωτόπουλος: «Ανεπαρκείς και ακατάλληλες οι συνθήκες διδασκαλίας στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας»
15:40 Αττική: 22χρονος κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει – Έφραξαν οι αεραγωγοί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
15:32 Σε διαθεσιμότητα ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας εν μέσω του σκανδάλου 100 εκατ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ