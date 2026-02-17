Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, παραμένει κρατούμενος

Από το Μάιο του 2025 τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για απόπειρα δωροδοκίας εν ενεργεία δικαστή

Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, παραμένει κρατούμενος
17 Φεβ. 2026 16:22
Pelop News

Ο Χρήστος Μαυρίκης παραμένει κρατούμενος, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (16.2.26) σκόρπισε τον τρόμο στην γειτονιά του, τα Σπάτα.

Μαυρίκης: Στο Αυτόφωρο για παράνομη οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς, απείθεια και απειλή

Κατηγορείται για σειρά πλημμελημάτων οδηγήθηκε πίσω στη ΓΑΔΑ, όπου και θα παραμείνει έως και αύριο, οπότε και αναμένεται να δικαστεί ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το όπλο με το οποίο πυροβολούσε μέσα στο σπίτι του στα Σπάτα, αλλά και τον υπόλοιπο οπλισμό που βρέθηκε στην κατοχή του.

Ο συνήγορος του άλλοτε «αρχικοριού» του ’89 ζήτησε αναβολή της υπόθεσής του, προκειμένου να προσκομίσει τα έγγραφα, που, κατά τον ίδιο καταδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα δύο φορές και στη συνέχεια με αυτό να ταμπουρώθηκε στο σπίτι του επι ώρες.

Ωστόσο ο εισαγγελέας ζήτησε την κράτησή του και γι’ αυτό η δίκη αναβλήθηκε για αύριο Τέταρτη.

Υπενθυμίζεται ότι από το Μάιο του 2025, ο Χρήστος Μαυρίκης τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για απόπειρα δωροδοκίας εν ενεργεία δικαστή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:56 Στο «κόκκινο» για τρίτη μέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών – Σωρευτικές απώλειες άνω του 4%
17:48 Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα – «Να σταματήσουν οι απειλές βίας»
17:40 Πάτρα: Κλειστό το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου – Για ποιον λόγο
17:36 Ερύμανθος: Ανυπολόγιστες οι ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Τι λέει ο Μπαρής ΦΩΤΟ
17:34 Πατρινό Καρναβάλι: Το μέτρο σύγκρισης με τις άλλες πόλεις μας συμφέρει
17:27 Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, η έκθεση για ΟΠΕΚΑ διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών
17:24 Ινδία – Γαλλία: Προχωρά η «μαμούθ» συμφωνία για 114 Rafale και νέα εξοπλιστικά 33 δισ. ευρώ
17:18 Η Lidl Ελλάς απορροφά τον ΦΠΑ στηρίζοντας έμπρακτα το Σαρακοστιανό τραπέζι
17:18 Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου για την τραγωδία στα Τέμπη
17:10 Πάτρα: Σύσκεψη φορέων στο Πανεπιστήμιο Πατρών με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για τοπικό σχέδιο
17:07 Καιρός: Διάλλειμα των βροχών για δύο ημέρες, αγριεύει από Παρασκευή
17:02 Εκτορας Σταυρακάκης στην «Π»: «Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι για το Διάστημα»
16:54 «Έσβησε» ο μοντέρ του MEGA Κώστας Κοσμίδης-Ευαγγελάτος: «Αισθανόμαστε ότι τον άφησαν να πεθάνει»
16:49 Αναμενομένη ήττα της ΝΕΠ από τον Ολυμπιακό
16:46 Πάτρα: Κατολίσθηση στον δρόμο Καρυάς – Παλαιού Σουλίου – Σε επιφυλακή ο Δήμος
16:42 Πάτρα: Οι ΣΦήγΚΕΣ «κατακτούν» τις Σκάλες Γεροκωστοπούλου με μια μεγάλη μουσικοχορευτική γιορτή
16:32 Απειλές Χαμενεΐ ότι το USS Abraham Lincoln μπορεί να βυθιστεί
16:22 Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, παραμένει κρατούμενος
16:11 «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» – Νέα συγκλονιστική μαρτυρία για την τραγωδία στη Βιολάντα
16:00 Η συγκλονιστική ιστορία του Θρασύβουλου Καλαφατάκη: Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ