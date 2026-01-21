Αναβλήθηκε παιχνίδι του Κυπέλλου Ερασιτεχνών

Με απόφαση της ΕΠΣ Αχαΐας αναβλήθηκε το παιχνίδι της φάσης των «16» ανάμεσα στον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου – Θύελλα Πατρών που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τετάρτη 21/1 (18.15) στο γήπεδο Προαστείου.

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και των θυελλωδών ανέμων, προέκυψε κάποιο πρόβλημα σε ένα σημείο της περίφραξης του γηπέδου, το οποίο όπως αποδείχθηκε μετά από αυτοψία των μελών της επιτροπής και ειδικών, ήταν επικίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών.

Ως εκ τούτου, το ματς αναβλήθηκε και πιθανότατα θα γίνει στις 4 Φεβρουαρίου.

