Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 2 Μαρτίου 2026 μετατέθηκε η εκδίκαση της πρώτης υπόθεσης στην Ελλάδα που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με 105 κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

22 Σεπ. 2025 14:58
Pelop News

Αναβλήθηκε για τις 2 Μαρτίου 2026 η δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου που αφορά 105 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που φτάνει στα ελληνικά δικαστήρια με επίκεντρο τον Οργανισμό, αν και σχετίζεται με ελέγχους που είχαν διενεργηθεί πριν από περίπου ενάμιση χρόνο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις την περίοδο 2019–2023, με τα ποσά να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ ετησίως. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, οι συνήγοροι υπεράσπισης σημειώνουν πως η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί μεμονωμένα για κάθε κατηγορούμενο, τονίζοντας ότι το γεγονός πως δεν βρέθηκαν έγγραφα σε μεταγενέστερο χρόνο δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι οι αγρότες δεν δικαιούνταν τις επιδοτήσεις που έλαβαν.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί σε βάθος τον Μάρτιο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στο εύρος της φερόμενης απάτης όσο και στον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην εικόνα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα.
