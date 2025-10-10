Άνδρας 65 χρόνων κλάδευε, έπεσε από τη σκάλα και έχασε τη ζωή του!

Τραγούδια στην Εύβοια με 65χρονο άνδρα να πέφτει από σκάλα και να αφήνει την τελευταία του πνοή.

«Κάποιος θα ήταν από πίσω, κάτι θα είδε κάτι», δημόσια έκκληση για πληροφορίες

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο χωριό Προκόπι, όταν ένας 65χρονος άνδρας τραυματίστηκε βαριά ύστερα από πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών κλαδέματος, σύμφωνα με το evima.gr.

Ο 65χρονος είχε ανέβει στην σκάλα για να κλαδέψει ένα δέντρο στην αυλή του μαγαζιού του όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο και να μεταφέρει τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς κατέληξε.

