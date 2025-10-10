«Κάποιος θα ήταν από πίσω, κάτι θα είδε κάτι», δημόσια έκκληση για πληροφορίες

Ο σύζυγος της 49χρονης μητέρας τριών παιδιών, που σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Μενίδι, κάνει δημόσια έκκληση για πληροφορίες.

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 45χρονος που κατήγγειλε η σύντροφός του για επικίνδυνο ερωτικό παιχνίδι ασφυξίας

Η Παγώνα Χατζή οδηγούσε το αυτοκίνητό της στη λεωφόρο Πάρνηθος όταν το ΙΧ βγήκε εκτός πορείας, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανετράπη.

«Όποιος είδε κάτι, θέλω να ειδοποιήσει εσάς, την Τροχαία. Όποιος γνωρίζει κάτι να καταθέσει», είπε ο σύζυγος της Παγώνας στον ALPHA.

Η μητέρα την ώρα του τροχαίου «πήγαινε για δουλειά στο καζίνο». «Έχει κόσμο, ανεβαίνουν για το καζίνο, για τις ταβέρνες, κάποιος θα ήταν από πίσω, κάτι θα είδε κάτι», ανέφερε.

«Ήταν έμπειρη, τόσα χρόνια οδηγούσε. Φορούσε πάντα ζώνη, ήταν πάντα προσεκτική και για τα παιδιά της, για όλα», τόνισε ο σύζυγός της.

Ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων Καζίνο Γ. Χοτζόγλου δήλωσε: «το γεγονός ότι η αστυνομία ζητά μαρτυρίες από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες καταδεικνύει ότι ενδεχομένως να μην ήταν ατύχημα».

Η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής διεξάγει προανάκριση και ζητά από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να συμβάλουν με τις καταθέσεις τους.

