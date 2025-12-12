Ανδρέας Κατσανιώτης: Αυτοτιμωρείται χωρίς λόγο η ΝΔ – Εξηγεί αναλυτικά τις ενστάσεις του για το αγροτικό θέμα

Ο αχαιός βουλευτής μετά την «εσωτερική» συνάντηση στην «Πειραιώς» για το αγροτικό ζήτημα – «Υπάρχουν σοβαρά και καίρια διλήμματα για τον αγροτικό κόσμο που θα πρέπει να απαντήσουμε. Και δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις. Δεν είναι θέμα πόσα θα δώσουμε»

Ανδρέας Κατσανιώτης: Αυτοτιμωρείται χωρίς λόγο η ΝΔ - Εξηγεί αναλυτικά τις ενστάσεις του για το αγροτικό θέμα
12 Δεκ. 2025 13:00
Pelop News

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης ήταν απ’ τους λίγους βουλευτές της ΝΔ που τα είπαν τόσο κρυστάλλινα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα στην προχθεσινή «εσωτερική» συνάντηση στην «Πειραιώς» για το αγροτικό ζήτημα. Ο αχαιός βουλευτής και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών δεν τα «έψαλε» στον υπουργό για να… εντυπωσιάσει ή να γίνει αρεστός στους εξεγερμένους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Οπως φαίνεται κι απ’ τη συζήτηση που είχαμε μαζί του χθες το μεσημέρι, διαφωνεί σε πολλά θέματα για την εφαρμοζόμενη κυβερνητική αγροτική πολιτική, βλέπει το ζήτημα πολύ πιο πλατιά και θεωρεί ότι η ΝΔ έχει την ευκαιρία, αν το θελήσει, να κάνει βαθιά τομή στο αγροτικό θέμα.

Οι πιο καίριες παρατηρήσεις του:

– «Εχω σοβαρές ενστάσεις από την αρχή. Διαφωνώ κάθετα με την εκχώρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Κακώς ελήφθη η απόφαση κατάργησης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει πρώτα εμείς στην κυβέρνηση να το καταλάβουμε: η επικοινωνία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πραγματικότητα. Πήγαμε, λοιπόν, σε μία καθαρά τεχνική και όχι ουσιαστική λύση. Τεχνική λύση είναι αυτό που πάει να εφαρμοστεί τώρα».

– «Αυτό που ίσως δεν ξέρει πολύς κόσμος και δεν το αντιλαμβάνεται είναι ότι η κτηνοτροφία, τα ζώα, δεν επιδοτούνται. Τα βοσκοτόπια επιδοτούνται. Αυτό έχει ως κανονισμό της η Ευρωπαϊκή Ενωση, γιατί είχε κόμηδες και δούκες που είχαν τεράστιες εκτάσεις στην Κεντρική Ευρώπη και αυτοί παίρνουν λεφτά. Αρα εμείς εδώ, τι θα πούμε; Οτι δεν χρηματοδοτούμε βοσκοτόπια; Και πώς θα πάρει λεφτά ο κόσμος; Αφού η Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι συγκεκριμένη, πώς εμείς θα την αλλάξουμε;».

– «Οι Ανεξάρτητες Αρχές δημιουργήθηκαν για να προστατεύουν τους πολίτες από το βαθύ κράτος και από την ασυδοσία του κράτους. Δεν φτιάχτηκαν για να εκχωρεί η δημοκρατία εξουσίες σε κάποιους που δεν λογοδοτούν και έχουν και το ακαταδίωκτο. Ακούστε το πιο σημαντικό: θεωρώ ότι δεν μπορείς να κάνεις σοβαρή αγροτική πολιτική με αποστεωμένο υπουργείο. Αυτή τη στιγμή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τείνει να γίνει μόνο υπουργείο Τροφίμων.
Δεν έχει τις ΔΑΟΚ (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), τις έχουν οι περιφέρειες. Δεν έχει τεχνική υπηρεσία, την πήγαν στο υπουργείο Υποδομών. Δεν έχει πληρωμές, τις πήγαν στην ΑΑΔΕ. Και θέλουν να πάνε και τον ΕΛΓΑ στην Αρωγή. Εγώ θέλω ένα υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ισχυρό».

– «Και να σας πω και το τελευταίο: στην ουσία οι πυλώνες που παρήγαγαν τη διαφθορά ποιοι είναι; Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα ΚΥΔ, που ανήκουν σε ιδιώτες, και ο τεχνικός σύμβουλος που έφτιαχνε την πλατφόρμα.
Αυτά θα παραμείνουν στην ΑΑΔΕ. Απλά αλλάζουν φορέα. Εγώ είχα πει και δημόσια ότι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πρέπει να ανήκουν στις περιφέρειες και να γίνεται εκεί ο πρώτος έλεγχος».

– «Είπα εξ αρχής μία κουβέντα και με κατηγόρησαν: εγώ δεν βλέπω ποιο είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οτι κάποιοι απατεώνες έκλεψαν λεφτά; Βεβαίως. Αυτό είναι σκάνδαλο εφορίας, γιατί έχουμε τριγωνικές συναλλαγές. Οπου υπάρχει χρήμα, προσπαθούν κάποιοι να κλέψουν.
Στον ΕΟΠΥΥ πόσα σκάνδαλα έχουν γίνει, με φάρμακα, με συνταγογραφήσεις, με γιατρούς; Εκλεισε ο ΕΟΠΥΥ;».

– «Θα σας πω την πρότασή μου με δυο φράσεις: πρέπει να ξανασυζητήσουμε στο σύνολό τους όλα τα αγροτικά, ποιο θα είναι το μπάτζετ για τον πρωτογενή τομέα.

Για να δούμε τι μας δίνει η Ευρώπη, τι δικαιώματα έχουμε. Υπάρχουν σοβαρά και καίρια διλήμματα για τον αγροτικό κόσμο που θα πρέπει να τα απαντήσουμε. Και δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις. Δεν είναι θέμα πόσα θα δώσουμε. Δεν είναι αυτή η λύση».

– «Η Νέα Δημοκρατία αυτοτιμωρείται χωρίς λόγο. Υλοποίησε την ΚΑΠ που διαπραγματεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έσκασε το πρόβλημα σ’ εμάς. Απαιτείται καινούρια συζήτηση σε διαφορετική βάση. Είναι μεγάλη ευκαιρία να σχεδιάσουμε από τώρα τη νέα ΚΑΠ. Να χαράξουμε τώρα μία νέα αγροτική πολιτική για τα επόμενα 20 χρόνια. Το κράτος των Αθηνών, και το λέω έτσι κι ας παρεξηγούνται κάποιοι, θέλει τους αγρότες αδαείς και βλάχους. Για να διαπραγματεύεται κατά μόνας, να τους δίνει λίγο χαρτζιλίκι και να κλείνει πληγές. Το κράτος των Αθηνών δυσκολεύεται να καταλάβει τους αγρότες, γιατί θεωρεί ότι οι αγρότες, μιλώ για κανονικούς αγρότες, παίρνουν πολλές επιδοτήσεις, οι περισσότεροι είναι πλούσιοι, με ακριβά τζιπ κ.λπ. Δεν είναι έτσι. Οι επιδοτήσεις που παίρνουν οι Ελληνες αγρότες είναι οι επιδοτήσεις που δικαιούνται και δουλειά του κράτους είναι να τις διανέμει σωστά και σε κατευθύνσεις που θα δημιουργούν υπεραξία. Αυτή είναι η δική μας δουλειά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ