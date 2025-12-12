Ανδρέας Κατσανιώτης: Αυτοτιμωρείται χωρίς λόγο η ΝΔ – Εξηγεί αναλυτικά τις ενστάσεις του για το αγροτικό θέμα

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης ήταν απ’ τους λίγους βουλευτές της ΝΔ που τα είπαν τόσο κρυστάλλινα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα στην προχθεσινή «εσωτερική» συνάντηση στην «Πειραιώς» για το αγροτικό ζήτημα. Ο αχαιός βουλευτής και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών δεν τα «έψαλε» στον υπουργό για να… εντυπωσιάσει ή να γίνει αρεστός στους εξεγερμένους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Οπως φαίνεται κι απ’ τη συζήτηση που είχαμε μαζί του χθες το μεσημέρι, διαφωνεί σε πολλά θέματα για την εφαρμοζόμενη κυβερνητική αγροτική πολιτική, βλέπει το ζήτημα πολύ πιο πλατιά και θεωρεί ότι η ΝΔ έχει την ευκαιρία, αν το θελήσει, να κάνει βαθιά τομή στο αγροτικό θέμα.

Οι πιο καίριες παρατηρήσεις του:

– «Εχω σοβαρές ενστάσεις από την αρχή. Διαφωνώ κάθετα με την εκχώρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Κακώς ελήφθη η απόφαση κατάργησης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει πρώτα εμείς στην κυβέρνηση να το καταλάβουμε: η επικοινωνία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πραγματικότητα. Πήγαμε, λοιπόν, σε μία καθαρά τεχνική και όχι ουσιαστική λύση. Τεχνική λύση είναι αυτό που πάει να εφαρμοστεί τώρα».

– «Αυτό που ίσως δεν ξέρει πολύς κόσμος και δεν το αντιλαμβάνεται είναι ότι η κτηνοτροφία, τα ζώα, δεν επιδοτούνται. Τα βοσκοτόπια επιδοτούνται. Αυτό έχει ως κανονισμό της η Ευρωπαϊκή Ενωση, γιατί είχε κόμηδες και δούκες που είχαν τεράστιες εκτάσεις στην Κεντρική Ευρώπη και αυτοί παίρνουν λεφτά. Αρα εμείς εδώ, τι θα πούμε; Οτι δεν χρηματοδοτούμε βοσκοτόπια; Και πώς θα πάρει λεφτά ο κόσμος; Αφού η Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι συγκεκριμένη, πώς εμείς θα την αλλάξουμε;».

– «Οι Ανεξάρτητες Αρχές δημιουργήθηκαν για να προστατεύουν τους πολίτες από το βαθύ κράτος και από την ασυδοσία του κράτους. Δεν φτιάχτηκαν για να εκχωρεί η δημοκρατία εξουσίες σε κάποιους που δεν λογοδοτούν και έχουν και το ακαταδίωκτο. Ακούστε το πιο σημαντικό: θεωρώ ότι δεν μπορείς να κάνεις σοβαρή αγροτική πολιτική με αποστεωμένο υπουργείο. Αυτή τη στιγμή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τείνει να γίνει μόνο υπουργείο Τροφίμων.

Δεν έχει τις ΔΑΟΚ (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), τις έχουν οι περιφέρειες. Δεν έχει τεχνική υπηρεσία, την πήγαν στο υπουργείο Υποδομών. Δεν έχει πληρωμές, τις πήγαν στην ΑΑΔΕ. Και θέλουν να πάνε και τον ΕΛΓΑ στην Αρωγή. Εγώ θέλω ένα υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ισχυρό».

– «Και να σας πω και το τελευταίο: στην ουσία οι πυλώνες που παρήγαγαν τη διαφθορά ποιοι είναι; Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα ΚΥΔ, που ανήκουν σε ιδιώτες, και ο τεχνικός σύμβουλος που έφτιαχνε την πλατφόρμα.

Αυτά θα παραμείνουν στην ΑΑΔΕ. Απλά αλλάζουν φορέα. Εγώ είχα πει και δημόσια ότι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πρέπει να ανήκουν στις περιφέρειες και να γίνεται εκεί ο πρώτος έλεγχος».

– «Είπα εξ αρχής μία κουβέντα και με κατηγόρησαν: εγώ δεν βλέπω ποιο είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οτι κάποιοι απατεώνες έκλεψαν λεφτά; Βεβαίως. Αυτό είναι σκάνδαλο εφορίας, γιατί έχουμε τριγωνικές συναλλαγές. Οπου υπάρχει χρήμα, προσπαθούν κάποιοι να κλέψουν.

Στον ΕΟΠΥΥ πόσα σκάνδαλα έχουν γίνει, με φάρμακα, με συνταγογραφήσεις, με γιατρούς; Εκλεισε ο ΕΟΠΥΥ;».

– «Θα σας πω την πρότασή μου με δυο φράσεις: πρέπει να ξανασυζητήσουμε στο σύνολό τους όλα τα αγροτικά, ποιο θα είναι το μπάτζετ για τον πρωτογενή τομέα.

Για να δούμε τι μας δίνει η Ευρώπη, τι δικαιώματα έχουμε. Υπάρχουν σοβαρά και καίρια διλήμματα για τον αγροτικό κόσμο που θα πρέπει να τα απαντήσουμε. Και δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις. Δεν είναι θέμα πόσα θα δώσουμε. Δεν είναι αυτή η λύση».

– «Η Νέα Δημοκρατία αυτοτιμωρείται χωρίς λόγο. Υλοποίησε την ΚΑΠ που διαπραγματεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έσκασε το πρόβλημα σ’ εμάς. Απαιτείται καινούρια συζήτηση σε διαφορετική βάση. Είναι μεγάλη ευκαιρία να σχεδιάσουμε από τώρα τη νέα ΚΑΠ. Να χαράξουμε τώρα μία νέα αγροτική πολιτική για τα επόμενα 20 χρόνια. Το κράτος των Αθηνών, και το λέω έτσι κι ας παρεξηγούνται κάποιοι, θέλει τους αγρότες αδαείς και βλάχους. Για να διαπραγματεύεται κατά μόνας, να τους δίνει λίγο χαρτζιλίκι και να κλείνει πληγές. Το κράτος των Αθηνών δυσκολεύεται να καταλάβει τους αγρότες, γιατί θεωρεί ότι οι αγρότες, μιλώ για κανονικούς αγρότες, παίρνουν πολλές επιδοτήσεις, οι περισσότεροι είναι πλούσιοι, με ακριβά τζιπ κ.λπ. Δεν είναι έτσι. Οι επιδοτήσεις που παίρνουν οι Ελληνες αγρότες είναι οι επιδοτήσεις που δικαιούνται και δουλειά του κράτους είναι να τις διανέμει σωστά και σε κατευθύνσεις που θα δημιουργούν υπεραξία. Αυτή είναι η δική μας δουλειά».

