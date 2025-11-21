Ανδρέας Κατσανιώτης: Η ΕΡΤ καθρέπτης της Ελλάδας. Από την Περιφέρεια μέχρι τη Διασπορά

Ο κ. Κατσανιώτης υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή διαμορφώνει πλέον ένα πλαίσιο πιο καθαρό και πιο λειτουργικό για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, με ενισχυμένη λογοδοσία, διαφάνεια και προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

21 Νοέ. 2025 14:08
Pelop News

Στην Ολομέλεια της Βουλής μίλησε ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και την εφαρμογή του Κανονισμού EMFA.

Ο κ. Κατσανιώτης υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή διαμορφώνει πλέον ένα πλαίσιο πιο καθαρό και πιο λειτουργικό για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, με ενισχυμένη λογοδοσία, διαφάνεια και προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Ο Αχαιός Βουλευτής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι αποτελούν τον καθημερινό μηχανισμό ανάδειξης των ζητημάτων της τοπικής κοινωνίας. Τόνισε ότι η διασφάλιση του 30% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης προς τα περιφερειακά μέσα είναι κρίσιμο πολιτικό μήνυμα σταθερότητας και σεβασμού, ενώ ζήτησε να υπάρχει και δυνατότητα συμμετοχής των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών σε προτάσεις παραγωγής, ώστε η Περιφέρεια να έχει πραγματικό και όχι τυπικό ρόλο στη συνολική τηλεοπτική παραγωγή της χώρας.

Στο σκέλος της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, ο κ. Κατσανιώτης σημείωσε ότι η συνεργασία της με την ΕΡΤ αποτελεί ευκαιρία για παραγωγή σύγχρονου περιεχομένου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών και των νέων. Υπογράμμισε μάλιστα ότι προς την ίδια κατεύθυνση μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η τεχνογνωσία της ΕΡΤ για ειδικό περιεχόμενο που θα απευθύνεται στους νέους της ελληνικής διασποράς, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε πολιτισμό, γλώσσα και σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Αναφερόμενος στη ελληνική διασπορά, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι παρά γεγονός πώς τα τεχνικά ζητήματα δικαιωμάτων που περιορίζουν τη διάθεση περιεχομένου του ERTFLIX στο εξωτερικό, καθιστούν αναγκαία την εξέταση δημιουργίας ειδικής ενότητας, αποκλειστικά για τους Έλληνες που ζουν εκτός συνόρων. Όπως είπε, μια τέτοια υπηρεσία δεν θα αποτελεί απλώς ψηφιακό προϊόν, αλλά έναν ουσιαστικό κρίκο σύνδεσης των νέων της ομογένειας με την Ελλάδα.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η ΕΡΤ οφείλει να αντανακλά ολόκληρη τη χώρα, να στηρίζει την Περιφέρεια και να παραμένει σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και τον Ελληνισμό όπου κι αν βρίσκεται.

