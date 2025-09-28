Ανδρέας Κατσανιώτης στον Peloponnisos FM: Ολες οι φωνές χωρούν – Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη για σύνθεση

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στον Ρ/Σ Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Όλα Λέγονται» ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης. Ο ίδιος μίλησε για την ποιότητα ζωής των Ελλήνων, την εκπαίδευση, την υγεία, την αγροτική πολιτική, αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις εσωκομματικές ισορροπίες στη ΝΔ.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης δεν μάσησε τα λόγια του όταν ρωτήθηκε αν η ποιότητα ζωής των Ελλήνων είναι ικανοποιητική σήμερα. «Ειλικρινά, όχι», τόνισε. «Έχουν γίνει πράγματα, έχουν γίνει αλλαγές που δημιουργούν προϋποθέσεις για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Όμως, σε επιμέρους σημεία, παρόλη την πολιτική μας κυριαρχία, δεν μπορέσαμε να κάνουμε τις αλλαγές-τομές που χρειάζονται ώστε οι πολίτες να περνούν καλύτερα».

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Ειδική αναφορά έκανε στους λεγόμενους «αδήλους φόρους», δηλαδή στα ανελαστικά κόστη που σηκώνουν τα νοικοκυριά, χωρίς να φαίνονται ως φορολογική επιβάρυνση. «Ναι, είναι σωστό να μειώνεις τους φόρους. Είναι όμως κακό να μην μειώνεις τους άδηλους φόρους. Μια οικογένεια που ξεκινά το παιδί της στο σχολείο ξέρει το κόστος των σχολικών, αλλά ξέρει πολύ περισσότερο το μηνιαίο κόστος για φροντιστήρια και ξένες γλώσσες. Αυτό είναι ένας άδηλος φόρος που πληρώνεται καθημερινά από τη μέση ελληνική οικογένεια και εδώ θα έπρεπε να έχουμε κάνει πράγματα».

Ο βουλευτής χαρακτήρισε και την υγεία ως κορυφαίο ζήτημα πολιτικής. Σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ένα γενναιόδωρο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά «λείπει η οργάνωση και ο έλεγχος». Όπως εξήγησε: «Είμαστε πολύ ψηλά στις δαπάνες για ιδιωτική υγεία, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και υπάρχουν κομμάτια του Εθνικού Συστήματος Υγείας τα οποία δεν λειτουργούν με ταχύτητα που θα έπρεπε να λειτουργήσουν, όταν κάποιος έχει πραγματική ανάγκη και μετατοπίζονται προς τον ιδιωτικό τομέα. Από ανάγκη». Αναφέρθηκε μάλιστα στο κόστος της εγκυμοσύνης, επισημαίνοντας ότι «πολλές εξετάσεις για μια έγκυο δεν συνταγογραφούνται, σε μια χώρα που αργοπεθαίνει δημογραφικά. Αυτό είναι παράδοξο».

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ο κ. Κατσανιώτης υπογράμμισε ότι η δουλειά ενός βουλευτή δεν είναι απλώς να διαπιστώνει προβλήματα, αλλά να παρεμβαίνει. «Ο δημόσιος λόγος είναι πολιτική παρέμβαση», είπε, προσθέτοντας ότι δεν δίστασε να διαφοροποιηθεί σε κομβικά ζητήματα, όπως ο νόμος για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τον οποίο καταψήφισε. Ωστόσο, υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι «δεν μπορεί ένας βουλευτής να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας, σε κάθε νομοσχέδιο που έχει αμφιβολίες, αλλά μπορεί να προειδοποιεί, να υπογραμμίζει, να βάζει ενστάσεις για να γίνονται τα πράγματα καλύτερα».

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο βουλευτής στην αγροτική πολιτική και τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που οδήγησαν σε πρόστιμα από την Ε.Ε. «Η Ελλάδα έφαγε πρόστιμο γιατί δεν είχε γεωπόνους να κάνουν ελέγχους, γιατί το πληροφοριακό σύστημα ήταν προβληματικό και γιατί δεν είχαν ανανεωθεί οι χάρτες. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι επιτήδειοι. Το ζητούμενο δεν είναι να μόνο να πιάσουμε τους κλέφτες, αλλά να διορθώσουμε και το σύστημα», είπε χαρακτηριστικά.

Πρότεινε μάλιστα να μεταφερθούν άμεσα γεωπόνοι στο Υπουργείο Γεωργίας ώστε να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι, καθώς και να δημιουργηθεί νέο πληροφοριακό σύστημα για τη νέα ΚΑΠ.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης στάθηκε ιδιαίτερα στο σοβαρό πρόβλημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα. «Απειλεί όχι μόνο την τοπική αλλά την εθνική κτηνοτροφία», σημείωσε, προβλέποντας ότι πολύ δύσκολα θα αποφύγει η κτηνοτροφία το lockdown και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους αλλά και στήριξης του εισοδήματος που χάνουν.

«Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι αν οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους θα επιστρέψουν. Πρέπει να τους κρατήσουμε στον τόπο τους, αλλιώς θα υπάρξουν τεράστιες οικονομικές απώλειες σε όλη την αλυσίδα παραγωγής», είπε ο κ. Κατσανιώτης.

Ο βουλευτής άσκησε κριτική στην υπερσυγκέντρωση πόρων στην πρωτεύουσα: «Το κόστος ενός σταθμού του μετρό στην Αθήνα θα μπορούσε να ανατάξει τις υποδομές όλης της ελληνικής περιφέρειας. Στη Βασιλίσσης Σοφίας υπάρχουν νοσοκομεία το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ στην περιφέρεια παλεύουμε για τα αυτονόητα», είπε με έμφαση.

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών στάθηκε στην ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ. «Επανέφερε όλες τις ακραίες και ανιστόρητες διεκδικήσεις του από το βήμα ενός οργανισμού που τον έχει καταδικάσει πολλές φορές», τόνισε. Για τον ίδιο, το σημαντικό είναι να μην επιτρέπει η Ελλάδα στην Τουρκία να παρουσιάζει τα ζητήματα ως διμερή. «Η Τουρκία λέει ότι τα συζητάει με εμάς, κερδίζει χρόνο και περνάει θέσεις στα διεθνή φόρα. Μόνο η Τουρκία κερδίζει στη διεθνή σκακιέρα από τα “ήρεμα νερά”. Εμείς πρέπει παντού να θυμίζουμε ότι τα προβλήματα είναι διεθνή και ότι η Τουρκία είναι ο ταραχοποιός της περιοχής».

ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια για νέα κόμματα και κινήσεις, απάντησε: «Η μεγάλη παράταξη νομίζω ότι είναι ανάγκη για τον τόπο. Χρειάζεται η παράταξη να υπάρχει, να μπορέσει να δώσει τη σταθερότητα και την προοπτική που χρειαζόμαστε. Στις μεγάλες παρατάξεις υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Και η δημοκρατία λέει ότι όποια αντίληψη γίνεται κυρίαρχη πλειοψηφικά μέσα στην παράταξη, πρέπει να υπηρετείται. Να βλέπουμε το αποτελέσμά της, να βλέπουμε το αποτύπωμά της, να μετριέται. Αυτό που χρειάζεται, αυτό που για μένα είναι σημαντικό, είναι η σύνθεση. Ολες οι φωνές χωρούν, όλες οι απόψεις χωρούν, όλες οι διορθώσεις που χρειάζεται πρέπει να γίνουν, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, έχουν γίνει αρκετά πράγματα, αλλά υπάρχουν και άλλα όπως είπαμε πριν, που για μένα είναι κομβικά, όπως η παιδεία για το μέλλον της χώρας, για το μέλλον του έθνους. Αρα εγώ νομίζω ότι η παράταξη πρέπει να είναι μεγάλη, η παράταξη να είναι ενιαία, η παράταξη πρέπει να έχει σύνθεση.».

Αναφέρθηκε μάλιστα και στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά: «Κάποιοι μπορεί να διαφωνούν με το ύφος ή την ένταση που ο πρώην πρωθυπουργός εκφράζει τις απόψεις του, αλλά με αυτά που λέει συμφωνεί μεγάλο κομμάτι της παράταξης. Αρα το ζητούμενο εδώ, δεν είναι να έχουμε ένα ακρωτηριασμό της παράταξης. Το ζητούμενο για μένα είναι να έχουμε μια μεγάλη ενιαία, σπουδαία παράταξη, με σύνθεση και διορθώσεις. Και την ευθύνη για αυτό την έχει ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



