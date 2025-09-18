Ανδρέας Λοβέρδος στον Peloponnisos FM 103,9: «Δεν θα είμαι υποψήφιος στην Αχαΐα» – Γιατί επέλεξε τη ΝΔ

Συνέντευξη στον Peloponnisos FM 103,9 στην εκπομπή της Μαρίνας Ριζογιάννη και του Σωτήρη Παπανδρέου παραχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος, όπου εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό του πολιτικό πρόταγμα είναι η σταθερότητα της χώρας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος βουλευτής στην Αχαΐα, αλλά στον Νότιο Τομέα Αθηνών.

Η σταθερότητα ως προτεραιότητα

Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο κινδύνων και αβεβαιότητας και πως απαιτείται ξεκάθαρη πολιτική κατεύθυνση. Όπως ανέφερε, η τραγωδία στα Τέμπη και οι πολιτικές εκμεταλλεύσεις του γεγονότος ενίσχυσαν την πεποίθησή του ότι «δεν υπάρχει άλλη λύση» πέρα από τη στήριξη της σταθερότητας που, όπως είπε, εγγυάται η Νέα Δημοκρατία.

Απόσταση από το ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Λοβέρδος επέκρινε το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι έχει εγκαταλείψει βασικές θέσεις που στο παρελθόν πρέσβευε, όπως τη συνταγματική αναθεώρηση, τη μεταρρύθμιση στα πανεπιστήμια και την επιστολική ψήφο. Χαρακτήρισε ανεύθυνη και αδιέξοδη τη γραμμή «ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης», ενώ αποκάλυψε ότι είχε αποχωρήσει με επιστολή ήδη από το 2023, η οποία όμως δεν είχε δημοσιοποιηθεί τότε.

Σχέση εμπιστοσύνης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό, επισήμανε ότι υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Θύμισε ότι ο κ. Μητσοτάκης τον είχε στηρίξει μετά την αθώωσή του το 2022, ενώ το 2025 ο ίδιος ο πρωθυπουργός πήρε την πρωτοβουλία να τον καλέσει να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία.

Γιατί δεν κατεβαίνει στην Αχαΐα

Ο κ. Λοβέρδος ήταν κατηγορηματικός ότι ποτέ δεν υπήρξε σενάριο υποψηφιότητάς του στην Αχαΐα. Όπως εξήγησε, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία λόγω του δικηγορικού του γραφείου, του πανεπιστημιακού του έργου και της οικογένειάς του που βρίσκεται στην Αθήνα. Τόνισε ότι ενημέρωσε προσωπικά τους βουλευτές Αχαΐας για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις.

Απαντήσεις στην κριτική

Σε όσους του προσάπτουν ότι αναζητά «πολιτικό σωσίβιο», απάντησε ότι δεν έχει ανεκπλήρωτες φιλοδοξίες, αφού έχει ήδη υπηρετήσει σε κυβερνήσεις με τέσσερις πρωθυπουργούς. Υπογράμμισε ότι δεν ζήτησε αξίωμα ή υπουργείο, αλλά θα δώσει τη μάχη του σταυρού σε μια δύσκολη εκλογική περιφέρεια, τον Νότιο Τομέα Αθηνών. «Δεν αναζητώ προσωπικό όφελος, αλλά θέλω να συμβάλω στη σταθερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βλέμμα στο μέλλον

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Λοβέρδος υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και σαφείς πολιτικές επιλογές. Ο ίδιος δήλωσε έτοιμος να συμμετάσχει ενεργά στη νέα πολιτική μάχη, επιμένοντας ότι η προτεραιότητα για όλους πρέπει να είναι η διασφάλιση της σταθερότητας.

