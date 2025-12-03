Ανδρέας Τσώκος: «Η καρδιά της ανάπτυξης χτυπά στην Πάτρα»

Με την Πάτρα να αναδεικνύεται σε κόμβο επιχειρηματικού διαλόγου εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) στις 5 και 6/12/2025, ο πολιτευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Τσώκος, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ και Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Γιάννη Βουτσινά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε πριν τη μεγάλη θεσμική διοργάνωση, όπου το Επιμελητήριο Αχαΐας υποδέχεται τους εκπροσώπους των 59 Επιμελητηρίων της χώρας, και επικεντρώθηκε στην ουσία της αναπτυξιακής ατζέντας, καθώς και τις στρατηγικές προκλήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, αναδείχθηκαν κομβικά θέματα, που θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση και διαμορφώνουν το μέλλον του επιχειρηματικού κόσμου, όπως η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στον επιμελητηριακό χώρο, με παροχή Σύγχρονων Αναπτυξιακών Υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, αλλά και ο σχεδιασμός χρηματοδοτικών εργαλείων για τις ανάγκες των τοπικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ο Ανδρέας Τσώκος ανέφερε σχετικά: «Η διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ στην Πάτρα επιβεβαιώνει ότι η πόλη μας βρίσκεται στο επίκεντρο του εθνικού αναπτυξιακού διαλόγου. Τα Επιμελητήρια πρωτοστατούν στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιακή μετάβαση, γι’ αυτό και η Συνέλευση αποτελεί κόμβο λήψης αποφάσεων για το επιχειρηματικό μέλλον. Αξιοποιούμε πλήρως αυτή την ευκαιρία, ώστε οι στρατηγικές που θα χαραχθούν να μετατραπούν άμεσα σε αποτελέσματα και απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις της Αχαΐας».

