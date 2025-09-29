Άνδρος: Νεκρός ο ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν

Δυστυχώς τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός 54χρονου ψαροντουφεκά, ο οποίος αγνοούνταν από τις 25 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή Καμπανού της Άνδρου.

Έρχεται η Κοβέσι στην Αθήνα! Με ποιους και γιατί θα συναντηθεί

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη της Ομάδας ΜΥΑ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ανασύρθηκε στην επιφάνεια.

Ο 54χρονος μεταφέρεται με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Γαυρίου, όπου θα παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές για τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες, ενώ προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Άνδρου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



