Έρχεται η Κοβέσι στην Αθήνα! Με ποιους και γιατί θα συναντηθεί

Στην Αθήνα αναμένεται άμεσα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην πρωτεύουσα, θα έχει συναντήσεις με υπουργούς, κυβερνητικά στελέχη, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ θα επισκεφθεί και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων, θα συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Στην ατζέντα της συνάντησης με τον κ. Φλωρίδη, είναι το αίτημα της Λάουρα Κοβέσι για ενίσχυση του Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Επίσης, θα συναντηθεί με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα και άλλους.

Πάντως, δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου.

