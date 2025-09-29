Πολεμικό Ναυτικό: Φρεγάτες Bergamini με φονικές ικανότητες και χαρακτηριστικά για Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο

Στιγμή ορόσημο είναι για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό η υπογραφή δηλώσεων με την Ιταλία για να αποκτήσει ο Στόλος 2+2 ιταλικές φρεγάτες FREMM κλάσης Bergamini, καθώς «ανοίγει ο δρόμος» για να την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων με νέες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας «το Πολεμικό Ναυτικό θα προασπίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο με 4 φρεγάτες Belharra σε διαμόρφωση Standard 2++, μαζί με 2+2 δύο εξαιρετικές φρεγάτες FREMM και με 4 εκσυγχρονισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ».

Οι φρεγάτες FREMM αποτελούν το αποτέλεσμα μιας διακυβερνητικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας, με στόχο την ανάπτυξη ενός κοινού

τύπου φρεγάτες πολλαπλών αποστολών.

Η δυναμική ανάπτυξης των αμυντικών σχέσεων 🇬🇷-🇮🇹 αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας στον Ναυτικό Τομέα και στη Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου #FREMM, κλάσης Bergamini. pic.twitter.com/PsXfKJiW1O — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 29, 2025

Η Ιταλία, μέσω της εταιρείας Fincantieri, ανέπτυξε τη δική της έκδοση φρεγατών FREMM, γνωστές ως κλάση Bergamini, η οποία διακρίνεται σε δύο κύριες διαμορφώσεις: Γενικής Χρήσεως (GP) και Ανθυποβρυχιακού Πολέμου (ASW).

Οι φρεγάτες διαμόρφωσης GP είναι σχεδιασμένες για ευρεία χρήση σε επιχειρήσεις πολλαπλών ρόλων, ενώ οι ASW εστιάζουν στις ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας προηγμένα συστήματα σόναρ και ανθυποβρυχιακών όπλων.

Οι φρεγάτες Bergamini, είναι εξοπλισμένες με το σύστημα ATHENA CMS της Leonardo και με ραντάρ AESA υψηλής αξιοπιστίας και δυνατοτήτων και ενσωματώνουν το Leonardo KRONOS Grand Naval, ικανό να ανιχνεύει και να παρακολουθεί αεροπορικές και απειλές επιφανείας σε μεγάλες αποστάσεις, με δυνατότητα ταυτόχρονης εμπλοκής πολλαπλών στόχων.

Όσον αφορά στον τομέα ανθυποβρυχιακού πολέμου οι φρεγάτες Bergamini είναι εξοπλισμένες με το σόναρ τρόπιδας Thales UMS 4110 CL. Ειδικότερα ο εξοπλισμός των φρεγάτες ASW περιλαμβάνει επίσης το μεταβλητού βάθους σόναρ CAPTAS-4 της Thales, το οποίο παρέχει ανώτερες δυνατότητες ανθυποβρυχιακής επιτήρησης σε μεγάλο βάθος και ακτίνα, κρίσιμο για επιχειρήσεις σε περιοχές με αυξημένη υποβρυχιακή δραστηριότητα.

Ο οπλισμός περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, με τη χρήση κατευθυνόμενων βλημάτων (Κ/Β). Οι Bergamini είναι οπλισμένες με 16 πυραύλους ASTER 15 και Aster 30. Οι δυνατότητες αυτές καθιστούν τιςφρεγάτες ικανές να προστατεύσουν όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και ευρύτερους ναυτικούς σχηματισμούς από εναέριες απειλές, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών, UAVs και εχθρικών κατευθυνόμενων πυραύλων.

Η έκδοση GP φέρει ένα πυροβόλο Oto Melara 76 χιλιοστών Davide/Strales και ένα πυροβόλο Leonardo Oto Breda 127 χιλιοστών με πυρομαχικά Vulcano. Η έκδοση ASW φέρει δύο πυροβόλα Oto Melara 76 χιλιοστών με σύστημα καθοδήγησης Davide/Strales.

Υπενθυμίζεται ότι tην Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, η ιταλική φρεγάτα Carlo Bergamini – μια εκ των οποίων θέλει να αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό – κατέπλευσε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας και στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 στελέχη του Ναυτικού εξέτασαν σε βάθος την κατάσταση του πλοίου

