Ανδρος: Το νησί των καπεταναίων

Για πολλούς ιδανική εποχή για επισκεφτείς το νησί είναι το καλοκαίρι, όμως και η άνοιξη είναι εξαιρετική περίοδος

02 Μαρ. 2026 13:49
Η σημερινή μας επιλογή είναι ένα νησί που αξίζει να επισκεφθείτε όχι μόνο το καλοκαίρι που αποτελεί hot προορισμό, αλλά και την άνοιξη.

Ο λόγος για την Ανδρο, η οποία είναι γνωστή ως το νησί των καπετάνιων και πριν από την άφιξη επισκεπτών, το νησί υιοθετεί έναν πιο ρομαντικό χαρακτήρα, γεμάτο ηρεμία.  Αυτό το διάστημα αξίζει να μείνετε στη Χώρα για να γυρίσετε τα στενά της και να ανακαλύψετε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, ταυτόχρονα κοσμοπολίτικο και αρχοντικό, που συνδέεται με την τέχνη, αγαπά την καλοπέραση και στρέφεται πάντα προς τη θάλασσα. Αφιερώστε χρόνο στη Χώρα για να θαυμάσετε τα αρχοντικά της, με τις εντυπωσιακές εισόδους και τις ψηλές κολόνες διαφορετικών ρυθμών.

Περπατήστε χωρίς πρόγραμμα για να βρείτε τις δικές σας αγαπημένες γωνιές, αλλά αφήστε χρόνο και για να επισκεφθείτε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Αξίζει μια θέση στην ταξιδιωτική σας λίστα και το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο περιλαμβάνει ευρήματα του Γεωμετρικού οικισμού της Ζαγοράς, συλλογή γλυπτών από την αρχαϊκή μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, συλλογή επιγραφών, καθώς και γλυπτά πρωτοβυζαντινής και βυζαντινής εποχής. Περπατήστε χωρίς πρόγραμμα για να βρείτε τις δικές σας αγαπημένες γωνιές, αλλά μην παραλείψετε μια επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Αξιόλογο είναι επίσης και το Ιδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως.

Θα κλείσετε την περιήγησή σας στην πόλη φτάνοντας μέχρι το άγαλμα του Αφανούς Ναύτη για την απαραίτητη αναμνηστική φωτογραφία. Σημειώστε πως απέναντι βρίσκονται τα ερείπια του κάστρου της Ανδρου και η μικρή ενετική γέφυρα που το ενώνει με τη Χώρα. Στο χωριό Πιτροφός θα κάνετε μια στάση στο Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων, ενώ θα πάτε και μέχρι την Υψηλή, που είναι ο μοναδικός οργανωμένος επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος στην Ανδρο και βρίσκεται στο χωριό Απρόβατο.

Αξίζει να κάνετε μια στάση και στην Ιερά Μονή Παναχράντου, στη βόρεια πλαγιά του όρους Γερακώνες: πρόκειται για ένα πανέμορφο βυζαντινό μοναστήρι με μοναδική θέα. Εδώ φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας, την οποία η παράδοση αποδίδει στον Ευαγγελιστή Λουκά, καθώς και η Ιερή Κάρα του Αγίου Παντελεήμονα. Εντυπωσιακό είναι και το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας, που ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα και μοιάζει με φρούριο.

 

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
