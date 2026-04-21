Ανδρουλάκης από τη Λέσβο: 5 μέτρα για τον αφθώδη πυρετό και σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης

Με φόντο τη βαθιά κρίση που έχει προκαλέσει ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο, ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης σύσκεψη στην Καλλονή με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, τυροκόμων και παραγωγών, επιχειρώντας να αναδείξει πολιτικά και πρακτικά το μέγεθος της πίεσης που δέχεται ο πρωτογενής τομέας του νησιού. Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη βαρύτητα της κτηνοτροφίας για την τοπική οικονομία, σημειώνοντας ότι περίπου 3.000 οικογένειες εξαρτώνται από αυτήν, ενώ η ετήσια παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος ξεπερνά τα 56 εκατομμύρια κιλά.

Ο ίδιος συνέδεσε την έκταση του προβλήματος με αυτό που χαρακτήρισε κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και με ανεπάρκεια στην πρόληψη και την προστασία. Το βασικό πολιτικό του μήνυμα ήταν σαφές: ότι η Λέσβος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη καταστροφή και ότι η κυβέρνηση δεν αντέδρασε έγκαιρα και αποτελεσματικά. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από την επίσκεψή του, ο Ανδρουλάκης υποστήριξε πως, ενώ το πρόβλημα ταλανίζει το νησί εδώ και εβδομάδες, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ αποζημίωσης στους πληγέντες.

Τα πέντε μέτρα που έβαλε στο τραπέζι

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε δέσμη πέντε παρεμβάσεων, τις οποίες, όπως ανέφερε, έχει επεξεργαστεί ο Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος. Πρώτος άξονας είναι η άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών, με πλήρεις αποζημιώσεις για τις θανατώσεις ζώων. Δεύτερος, η ενίσχυση της βιοασφάλειας μέσα από τη δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου στο νησί, που θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσει και την ελεγχόμενη επανεκκίνηση της διακίνησης τυροκομικών προϊόντων, με αυστηρούς όρους ιχνηλασιμότητας και ελέγχου, ώστε να συνεχιστεί η οικονομική δραστηριότητα χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος διασποράς. Παράλληλα, πρότεινε να εξεταστεί η εφαρμογή στοχευμένων εμβολιασμών σε ζώνες επιτήρησης, λόγω της δυσκολίας έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου, καθώς και να οργανωθεί πρόγραμμα ανασύστασης της παραγωγής, με αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου, προστασία της τοπικής φυλής προβάτου της Λέσβου και στήριξη της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμές για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η πολιτική αιχμή της παρέμβασής του ήταν σκληρή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απέτυχε και ότι οι προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ έρχονται σε μια στιγμή που το πρόβλημα έχει ήδη επεκταθεί σημαντικά, με στόχο -όπως είπε- να σωθεί ό,τι σώζεται και να στηριχθούν όσοι πλήττονται. Στο ίδιο πλαίσιο συνέδεσε τη διαχείριση της κρίσης στη Λέσβο με μια γενικότερη αδυναμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις ζωονόσους, θυμίζοντας αντίστοιχες πιέσεις στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα.

Ιδιαίτερο βάρος είχε και η αναφορά του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία χρησιμοποίησε ως μέρος μιας ευρύτερης κριτικής για τον τρόπο που η κυβέρνηση χειρίζεται τον πρωτογενή τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησε να μετατρέψει την επίσκεψή του στη Λέσβο από τοπική παρέμβαση σε συνολικό πολιτικό κατηγορώ για τη διαχείριση της αγροτικής και κτηνοτροφικής κρίσης. Η σύνδεση αυτή αποτελεί πολιτική ανάγνωση της δημόσιας τοποθέτησής του.

Σε κλίμα έντασης στο νησί

Η επίσκεψη Ανδρουλάκη έγινε σε μια περίοδο ιδιαίτερης έντασης στη Λέσβο, όπου οι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και ζητούν να σταματήσουν οι σφαγές ολόκληρων κοπαδιών, να υπάρξει επιδημιολογική μελέτη και να εξεταστεί καθολικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό σκέλος, αλλά αγγίζει πλέον και τη συνολική διαχείριση της κρίσης στο νησί.

