Μυτιλήνη: Έσπασε ο αποκλεισμός στο λιμάνι, άνοιξε ο δρόμος για τον εφοδιασμό

Έληξε το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου η κατάληψη της χερσαίας ζώνης του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης, σε μια εξέλιξη που έδωσε τέλος σε μια πολυήμερη κινητοποίηση και επέτρεψε την αποκατάσταση της ροής εμπορευμάτων προς το νησί. Η εξέλιξη ήρθε λίγο μετά την άφιξη του πλοίου της γραμμής Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη «Νήσος Χίος», με τις Αρχές να παρεμβαίνουν ώστε να αποχωρήσει η ομάδα των κτηνοτρόφων που παρέμενε στον χώρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο Λιμενάρχης Μυτιλήνης και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λέσβου ζήτησαν από τους διαμαρτυρόμενους να απομακρυνθούν, επισημαίνοντας ότι ο μικρός αριθμός όσων βρίσκονταν εκεί δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τη συνέχιση της κατάληψης σε έναν τόσο κρίσιμο κόμβο για την τροφοδοσία του νησιού. Η παρέμβαση αυτή οδήγησε στην αποχώρησή τους και αμέσως μετά ξεκίνησε η εκφόρτωση των φορτηγών που μετέφεραν εμπορεύματα.

Άνοιξε το λιμάνι, ξεκίνησε ξανά η αγορά

Με το άνοιγμα του λιμανιού μπήκε ξανά σε κίνηση η αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς τα φορτηγά που βρίσκονταν στο πλοίο μπόρεσαν να αποβιβαστούν και να ξεκινήσουν τη διανομή προϊόντων στην τοπική αγορά. Το σημείο αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία, αφού ο αποκλεισμός είχε επηρεάσει άμεσα τη μεταφορά αγαθών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς στη Λέσβο.

Η επαναλειτουργία του λιμανιού δεν έχει μόνο πρακτική διάσταση. Έχει και σαφές πολιτικό και κοινωνικό βάρος, καθώς δείχνει ότι μετά από ημέρες έντασης ανοίγει, έστω προσωρινά, ένα παράθυρο αποκλιμάκωσης σε μια υπόθεση που είχε αρχίσει να επηρεάζει σοβαρά την καθημερινότητα του νησιού. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι η κινητοποίηση είχε ήδη προκαλέσει εμπόδια στην τροφοδοσία και πίεση στους τοπικούς φορείς.

Η παρέμβαση Σχοινά και το μήνυμα για συνεργασία

Στο άνοιγμα του λιμανιού αναφέρθηκε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την εναρκτήρια συνάντηση της διαβούλευσης για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034. Ο υπουργός χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας του λιμανιού δείχνει πως η αποκλιμάκωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι η κατάσταση στη Λέσβο παραμένει δύσκολη και έκανε λόγο για μια «μεγάλη και συντεταγμένη μάχη», με κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δυνάμεων. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα αποφυγής της όξυνσης, λέγοντας ότι σε τόσο σύνθετα προβλήματα οι κραυγές δεν δίνουν λύση και ότι μόνο η συνεννόηση μπορεί να οδηγήσει σε κοινό τόπο.

Η εικόνα μετά την αποχώρηση

Η αποχώρηση των κτηνοτρόφων από το λιμάνι έκλεισε έναν κύκλο έντονης πίεσης, χωρίς όμως να σημαίνει ότι έχουν λυθεί τα βαθύτερα ζητήματα που οδήγησαν στις κινητοποιήσεις. Αυτό που αλλάζει άμεσα είναι ότι η Μυτιλήνη ανακτά έναν κρίσιμο δίαυλο τροφοδοσίας και μεταφορών, την ώρα που η συζήτηση για τη διαχείριση της κρίσης και των αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα παραμένει ανοιχτή. Η σύνδεση αυτή αποτελεί εύλογο συμπέρασμα από το γεγονός ότι η λειτουργία του λιμανιού αποκαταστάθηκε, ενώ οι κυβερνητικές δηλώσεις δείχνουν πως το συνολικό πρόβλημα δεν θεωρείται λήξαν.

