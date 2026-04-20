Λέσβος: Πολιτικό προσκύνημα για τον αφθώδη πυρετό – Στο νησί Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας, Πέρκα και Φαραντούρης

Η κρίση που έχει προκαλέσει ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο βγάζει πλέον ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα, με διαδοχικές επισκέψεις κομμάτων και πολιτικών προσώπων στο νησί. Οι συναντήσεις με κτηνοτρόφους, παραγωγούς και τοπικούς φορείς πολλαπλασιάζονται, ενώ μεγαλώνει η πίεση προς την κυβέρνηση για άμεσες λύσεις.

20 Απρ. 2026 11:42
Η υπόθεση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο έχει ξεπεράσει τα στενά όρια μιας αγροτικής και κτηνοτροφικής κρίσης και εξελίσσεται πλέον σε ζήτημα με καθαρή πολιτική βαρύτητα. Το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κινητικότητας, καθώς διαδοχικά πολιτικά πρόσωπα και κομματικά στελέχη φτάνουν στη Λέσβο για να ενημερωθούν από κοντά για την κατάσταση και να συναντηθούν με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα.

Η αρχή έγινε την Κυριακή 19 Απριλίου με την παρουσία του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος βρέθηκε εκτάκτως στο νησί για το ζήτημα του αφθώδους πυρετού. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, πραγματοποίησε επαφές και ενημερώθηκε για την έκταση του προβλήματος, σε μια συγκυρία όπου η πίεση προς την κεντρική διοίκηση έχει ήδη αρχίσει να εντείνεται.

Διαβάστε επίσης: Λέσβος: Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό με 43 κρούσματα σε 54 εκτροφές – Βαρύ πλήγμα στην κτηνοτροφία

Τη σκυτάλη παίρνει η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στη Λέσβο τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Απριλίου. Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται συναντήσεις με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, αγροτών, συνεταιρισμών και τοπικών φορέων, με στόχο να καταγραφούν οι επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η διαχείριση της κρίσης στις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις.

Την Τρίτη 21 Απριλίου σειρά έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα βρεθεί στη Λέσβο για σύσκεψη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, τυροκόμων και παραγωγών. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Δυτικής Λέσβου στην Καλλονή, και όπως έχει ανακοινωθεί αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και των μέτρων που εφαρμόζονται.

Η πολιτική παρουσία στο νησί θα συνεχιστεί και την Τετάρτη 22 Απριλίου, όταν στη Λέσβο θα μεταβεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει στις 19:30 συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και αντιπροσωπεία αγροτικών συλλόγων, ενώ στις 20:30 θα μιλήσει σε συγκέντρωση στο πάρκο Βασιλειάδη στην Καλλονή.

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει ακόμη περισσότερο από τις διαδοχικές παρεμβάσεις των τοπικών αρχών. Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, έχει απευθύνει νέα επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας άμεση συνάντηση για το ζήτημα του αφθώδους πυρετού, ενώ ανάλογο αίτημα έχει διατυπώσει και ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η πίεση δεν ασκείται μόνο σε κομματικό επίπεδο, αλλά και θεσμικά από τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης.

Κρίση με ευρύτερο πολιτικό βάρος

Η υπόθεση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Λέσβος δοκιμάζεται από τις συνέπειες που προκαλεί η επιζωοτία στην κτηνοτροφική δραστηριότητα και συνολικά στην τοπική οικονομία. Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών καταγράφουν σοβαρή αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο του νησιού, αλλά και εντεινόμενες αντιδράσεις για τη διαχείριση της κατάστασης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Λέσβος μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικών παρεμβάσεων και πιέσεων, με την αντιπολίτευση να επιχειρεί να βρεθεί δίπλα στους πληγέντες και να αναδείξει τα κενά της κυβερνητικής αντιμετώπισης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από τις επαφές που θα γίνουν στο νησί και τις θέσεις που θα διατυπωθούν θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό και η πολιτική ένταση που θα ακολουθήσει γύρω από τον αφθώδη πυρετό.

