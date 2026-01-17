Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ σωρεύει αδιέξοδα – Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρωτιά με σχέδιο και πρόγραμμα»

Για συσσώρευση αποτυχιών και αδιεξόδων από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, τονίζοντας ότι, στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, τα προβλήματα όχι μόνο δεν λύνονται, αλλά οξύνονται.

Όπως επισημαίνει, την ίδια στιγμή διαμορφώνεται μια αντίρροπη δυναμική υπέρ του ΠΑΣΟΚ, καθώς –όπως λέει– «δεν περιοριζόμαστε στην καταγγελία, αλλά καταθέτουμε ένα συγκεκριμένο και προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης». Αυτό το «διπλό ρεύμα», η φθορά της ΝΔ από τη μία και η ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ ως αξιόπιστης εναλλακτικής από την άλλη, είναι –σύμφωνα με τον ίδιο– ο λόγος που το κόμμα διεκδικεί την πρωτιά, όχι ως επικοινωνιακή φιλοδοξία, αλλά ως πολιτικό στόχο που δίνει ελπίδα στην κοινωνία.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ξεκαθαρίζει ότι δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ «δεν επενδύει σε Μεσσίες», αλλά σε σχέδιο, συλλογική προσπάθεια και κοινωνική συμμετοχή. Παράλληλα, δηλώνει ότι το κόμμα του αποτελεί διαχρονικά τον βασικό αντίπαλο της Συντήρησης και εγγυητή της προοδευτικής πορείας της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ενόψει του επικείμενου Συνεδρίου, σημειώνει ότι ο αμφίπλευρος διάλογος θα ενταθεί, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού πολιτικού γεγονότος που θα ενισχύσει τη δυναμική της Παράταξης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι οδήγησε τη χώρα σε βαθιά πολιτική και ηθική παρακμή, διεύρυνε τις κοινωνικές ανισότητες, υπονόμευσε τους θεσμούς και μετέτρεψε το Ταμείο Ανάκαμψης σε χαμένη ευκαιρία για τη μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας.

Παράλληλα, εξαπολύει αιχμές τόσο προς τα δεξιά της ΝΔ, αναφερόμενος σε πολιτικές συμπλεύσεις όπως αυτή με τον Κυριάκο Βελόπουλο, όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι ποια πολιτική δύναμη μπορεί πραγματικά να αφαιρέσει εκλογικές δυνάμεις από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως λέει, αυτόν τον στόχο μπορεί να τον πετύχει μόνο το ΠΑΣΟΚ, λόγω γνώσης, εμπειρίας, κοινωνικών ριζών και σαφούς προοδευτικού προγράμματος.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει σεβασμό στον αγώνα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών για δικαιοσύνη, επισημαίνοντας όμως ότι η κάθαρση και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο και συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις. Σε αυτές εντάσσει την αλλαγή του άρθρου 86 για την ευθύνη υπουργών, τον νέο τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και την απαγόρευση ανάληψης δημόσιων αξιωμάτων από δικαστικούς μετά την αφυπηρέτησή τους.

Τέλος, ασκεί κριτική στις δηλώσεις του πρωθυπουργού για τη διεθνή νομιμότητα, χαρακτηρίζοντάς τες επικίνδυνα επιπόλαιες, ενώ για την Τουρκία σημειώνει ότι ο διάλογος πρέπει να παραμένει ενεργός, αλλά χωρίς αυταπάτες και χωρίς συμμετοχή της σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας.

