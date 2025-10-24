Ανδρουλάκης: «Όλα τα πληρώνεις εσύ» – Επίθεση για την ακρίβεια με προτάσεις ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε με αιχμηρό τρόπο το ζήτημα της ακρίβειας, μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, επισημαίνοντας ότι το αυξανόμενο κόστος ζωής έχει πλήξει δραματικά τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας τη «δραματική αύξηση του κόστους διαβίωσης την τελευταία τετραετία».

Ο κ. Ανδρουλάκης κάνει λόγο για σωρευτική ακρίβεια στα τρόφιμα που αγγίζει το 30%, επισημαίνοντας ότι οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα ενοίκια κινούνται σταθερά ανοδικά, ενώ η αγοραστική δύναμη των πολιτών «καταρρέει».

Παράλληλα, παρουσίασε εκ νέου τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

– Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής.

– Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΙΜΕΑ για αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά.

– Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή, για καλύτερη εποπτεία των τιμών.

– Αυστηρότερα πρόστιμα και ελέγχους, για μεγαλύτερη διαφάνεια στις εμπορικές πρακτικές.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «το κόμμα προτείνει λύσεις για μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω», στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει της συνέχισης της κοινωνικής πίεσης από την ακρίβεια.

