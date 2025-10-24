Ανδρουλάκης: «Όλα τα πληρώνεις εσύ» – Επίθεση για την ακρίβεια με προτάσεις ΠΑΣΟΚ

Με αιχμή το αυξημένο κόστος ζωής, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβάζει τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια απέναντι στην ακρίβεια και επαναφέροντας το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη των πολιτών.

Ανδρουλάκης: «Όλα τα πληρώνεις εσύ» - Επίθεση για την ακρίβεια με προτάσεις ΠΑΣΟΚ
24 Οκτ. 2025 14:56
Pelop News

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε με αιχμηρό τρόπο το ζήτημα της ακρίβειας, μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, επισημαίνοντας ότι το αυξανόμενο κόστος ζωής έχει πλήξει δραματικά τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας τη «δραματική αύξηση του κόστους διαβίωσης την τελευταία τετραετία».

Ο κ. Ανδρουλάκης κάνει λόγο για σωρευτική ακρίβεια στα τρόφιμα που αγγίζει το 30%, επισημαίνοντας ότι οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα ενοίκια κινούνται σταθερά ανοδικά, ενώ η αγοραστική δύναμη των πολιτών «καταρρέει».

Παράλληλα, παρουσίασε εκ νέου τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

– Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής.
– Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΙΜΕΑ για αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά.
– Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή, για καλύτερη εποπτεία των τιμών.
– Αυστηρότερα πρόστιμα και ελέγχους, για μεγαλύτερη διαφάνεια στις εμπορικές πρακτικές.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «το κόμμα προτείνει λύσεις για μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω», στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει της συνέχισης της κοινωνικής πίεσης από την ακρίβεια.

@nikos.androulakis Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ. Το #ΠΑΣΟΚ ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:11 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Εξακολουθεί χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή
16:04 Δυτική Ελλάδα: Δημοπρατούνται 19 παιδικές χαρές προσβάσιμες και σε παιδιά με αναπηρίες
15:56 Η Τομεακή του ΚΚΕ Αχαΐας επιτίθεται στον Νίκο Νικολόπουλο – Καλύπτει εμμέσως την επίθεση στον Π. Ρηγόπουλο
15:50 Ευρωλίγκα: Ματς με «πρέπει» και για τους «2»
15:40 Ολυμπιακός: Στο «Καραϊσκάκης» για προπόνηση ενόψει ΑΕΚ – Τα νεότερα για Τσικίνιο και Ροντινέι
15:32 Πώς τερματίζεται αυτή η μεταπολίτευση;
15:24 Συνάντηση της Άννας Μαστοράκου με τον Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών – Ζήτημα η αυθαίρετη πώληση οπτικών ειδών
15:16 Η Βόρεια Κορέα χτίζει μουσείο για όσους έπεσαν στο Κουρσκ
15:08 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου
15:00 Πάτρα: Πλησιάζει η ανάπλαση-όνειρο – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για του Λαδόπουλου
15:00 Αυγενάκης: «Οι πιέσεις έγιναν… απλή πληροφόρηση» – Τυχεροπούλου: «Δεν μου ζητήθηκε να ανοίξω ΑΦΜ»
14:56 Ανδρουλάκης: «Όλα τα πληρώνεις εσύ» – Επίθεση για την ακρίβεια με προτάσεις ΠΑΣΟΚ
14:52 Ανεμβολίαστη η Ευρώπη απέναντι στην ευλογιά αιγοπροβάτων – ΕΟΦ: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα
14:45 Pink the City 2025: Την Κυριακή η μεγάλη ροζ γιορτή της Πάτρας
14:44 «Ξεμπλέξτε τις σκέψεις σας, κύριε Δούκα»: Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
14:40 «Η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες, ο Δένδιας πετά τον μουτζούρη»: Σκληρή δήλωση Τσουκαλά για την τροπολογία
14:34 Κυριάκος Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση έσπειρε διχασμό και τώρα φοβάται τις θύελλες που έρχονται»
14:33 Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8 – Πότε θα συναντηθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
14:28 «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο»: Το μήνυμα του Υπουργείου Μεταφορών για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου
14:23 Νεκρή 38χρονη σε δομή του πρώην ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ