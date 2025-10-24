Ανεμβολίαστη η Ευρώπη απέναντι στην ευλογιά αιγοπροβάτων – ΕΟΦ: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων επανέρχεται στο προσκήνιο με τις αρμόδιες αρχές να τονίζουν την ανάγκη για επιστημονική προσέγγιση και αυστηρά μέτρα ελέγχου. Ο ΕΟΦ, σε επίσημο έγγραφο, διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν αδειοδοτημένο εμβόλιο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στη δημιουργία Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης.

Αναδιατυπωμένο κείμενο:

Δεν υπάρχει προς το παρόν εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Όπως επισημαίνεται, «στη χώρα μας, υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση του νοσήματος είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», το οποίο συντονίζει τις ενέργειες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ασθένειας.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, υπογράμμισε ότι «η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και το ευρωπαϊκό πλαίσιο».

«Ο ΕΟΦ, κατόπιν ερωτήματος του υπουργού Κώστα Τσιάρα, μας ενημέρωσε εγγράφως ότι σήμερα δεν υφίσταται αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, συγκροτήθηκε Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, η οποία θα παρακολουθεί καθημερινά τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα παρέχει επιστημονική τεκμηρίωση και θα εισηγείται μέτρα που θα αξιοποιούνται από το υπουργείο.

Ο κ. Πρωτοψάλτης κατέληξε τονίζοντας ότι «το κρίσιμο τώρα είναι η απαρέγκλιτη τήρηση των απαγορεύσεων μετακινήσεων και των μέτρων βιοασφάλειας, οι αυστηροί έλεγχοι και οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ώστε να διακοπεί η διασπορά και να προστατευθεί η ελληνική κτηνοτροφία».

