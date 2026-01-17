Ανεστίδης: «Η συνάντηση θα πάει στράφι» – Επιμένει, προκαλεί και δηλώνει πως θα πάει στο Μαξίμου ακόμη κι αν μείνει απ’ έξω

Αμετανόητος εμφανίζεται ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, κλιμακώνοντας τη ρητορική του και αμφισβητώντας ευθέως τόσο τη διαδικασία όσο και το αποτέλεσμά της.

17 Ιαν. 2026 11:24
Στη σκληρή γραμμή των τελευταίων ημερών επιμένει ο Κώστας Ανεστίδης, δηλώνοντας πως η επικείμενη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα δεν πρόκειται να οδηγήσει σε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων υποστηρίζει ότι, ακόμη κι αν δεν του επιτραπεί η είσοδος στο Μέγαρο Μαξίμου, ο ίδιος θα μεταβεί στην Αθήνα και θα βρίσκεται στον χώρο «μαζί με τους άλλους αγρότες», σημειώνοντας πως την επίσημη εκπροσώπηση του μπλόκου θα αναλάβει ο Κώστας Σέφης, τον οποίο –όπως λέει– έχει ήδη ενημερώσει πλήρως.

«Δεν θα βγει τίποτα από τη συνάντηση»

Ο Κώστας Ανεστίδης εμφανίζεται κατηγορηματικός ως προς το αποτέλεσμα του ραντεβού, κάνοντας λόγο για μια «προδιαγεγραμμένη διαδικασία», που –κατά την εκτίμησή του– γίνεται «για να πουν ότι έγινε». Υποστηρίζει ότι, χωρίς τη δική του παρουσία, δεν θα υπάρξει ουσιαστική πίεση προς την κυβέρνηση, ενώ επαναλαμβάνει πως η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να δώσει επιπλέον ενισχύσεις.

Για τις δηλώσεις και τη διαγραφή από τη ΝΔ

Αναφερόμενος στις χυδαίες εκφράσεις που καταγράφηκαν σε ζωντανή μετάδοση, ο ίδιος τις υποβαθμίζει, λέγοντας πως επρόκειτο για «χαβαλέ» μεταξύ αγροτών, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι δεν είναι ο μόνος που έχει επικρίνει ή υβρίσει τον πρωθυπουργό.

Σε ό,τι αφορά τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, ισχυρίζεται πως είχε αποχωρήσει ο ίδιος από τις αρχές Ιανουαρίου, αμφισβητώντας τη νομιμοποίηση της απόφασης και εξαπολύοντας νέα πυρά κατά της κυβέρνησης, την οποία κατηγορεί ότι δεν εκφράζει πλέον την παράταξη.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και κατασχέσεις

Ο Κώστας Ανεστίδης συνδέει τις εξελίξεις σε βάρος του –κατασχέσεις και ελέγχους– με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν υφίσταται δικογραφία εις βάρος του. Όπως αναφέρει, έχει απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δηλώνει ότι, εφόσον δεν προκύψει ποινική διαδικασία, θα κινηθεί για την άρση των δεσμεύσεων.

Κλίμα έντασης ενόψει Μαξίμου

Οι δηλώσεις Ανεστίδη έρχονται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία για το αγροτικό ζήτημα, ενισχύοντας το κλίμα έντασης λίγο πριν από το κρίσιμο ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να κρατήσει εντός αυστηρών δημοσιονομικών ορίων.

