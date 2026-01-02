Ανεστίδης: Την Κυριακή οι αγρότες θα ανοίξουμε δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση

Ο κ. Ανεστίδης δήλωσε ότι την Κυριακή αναμένεται να γίνει το πρώτο βήμα για την έναρξη επικοινωνίας με την κυβέρνηση. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνέλευση στο μπλόκο των Μαλγάρων, σημείωσε ότι στη γενική συνέλευση της Κυριακής (4/1) θα τεθεί το πλαίσιο για το άνοιγμα διαύλου συνεννόησης.

02 Ιαν. 2026 19:32
Pelop News

Ανοιχτό αφήνουν οι αγρότες το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν στάση ως προς τον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, οποιαδήποτε εξέλιξη θα αποφασιστεί συλλογικά από τους ίδιους τους αγρότες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο κ. Ανεστίδης δήλωσε ότι την Κυριακή αναμένεται να γίνει το πρώτο βήμα για την έναρξη επικοινωνίας με την κυβέρνηση. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνέλευση στο μπλόκο των Μαλγάρων, σημείωσε ότι στη γενική συνέλευση της Κυριακής (4/1) θα τεθεί το πλαίσιο για το άνοιγμα διαύλου συνεννόησης.

Ο εκπρόσωπος των αγροτών απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συζητήσεις που προηγήθηκαν, ωστόσο επισήμανε ότι υπάρχει ήδη μια προκαταρκτική επαφή με την κυβέρνηση, με αντικείμενο συγκεκριμένα αιτήματα. Όπως ξεκαθάρισε, αν διαπιστωθεί διάθεση ανταπόκρισης, οι αγρότες θα συμμετάσχουν σε διάλογο, διαφορετικά οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και ενδέχεται να ενταθούν.

Ανοιχτά και σήμερα τα μπλόκα σε Μάλγαρα, Ευζώνους, Προμαχώνα και Νίκη
Ανοιχτά παραμένουν και σήμερα τα μπλόκα των αγροτών στα Μάλγαρα, τον Προμαχώνα, τους Ευζώνους και το τελωνείο της Νίκης για την ευχερή μετακίνηση των εκδρομέων των γιορτών, αλλά και εν αναμονή των αποφάσεων που αναμένεται να ληφθούν την Κυριακή για τα επόμενα βήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Στον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας αντίθετα, το μπλόκο για τα φορτηγά έκλεισε ξανά, από τις 12 το μεσημέρι σήμερα, έπειτα από την προσωρινή παύση του αποκλεισμού των δρόμων τις προηγούμενες ημέρες, που είχε αποφασιστεί για να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων των γιορτών.

Αναλυτικότερα, κανονικά γίνεται και σήμερα η κίνηση όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Ευζώνων. Αύριο Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων θα πραγματοποιήσουν πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα και γεωργικούς ελκυστήρες στην πόλη του Κιλκίς, ενώ θα επιδιώξουν συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γεώργιο Γεωργαντά, βουλευτή Κιλκίς, προκειμένου να του παρουσιάσουν τα αιτήματά τους, προτού επιστρέψουν στην έδρα τους, στο τελωνείο. Ο δρόμος αναμένεται να αποκλειστεί εκ νέου αύριο Σάββατο, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ.

Στο τελωνείο της Νίκης, όπου το μπλόκο παρέμεινε ανοιχτό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ανήμερα, η διέλευση όλων των οχημάτων γίνεται και σήμερα κανονικά. Ανοιχτό είναι το μπλόκο στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ παραταγμένοι στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», παραμένουν οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

