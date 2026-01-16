Ανεστίδης: Ζητά συγγνώμη για τις ύβρεις προς τον Πρωθυπουργό – «Ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα» ΒΙΝΤΕΟ

Με δημόσια δήλωση μεταμέλειας αλλά και επιμονή στη συμμετοχή του στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό εμφανίστηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, λίγες ώρες μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι βαριές εκφράσεις του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

16 Ιαν. 2026 11:31
Σε μια προσπάθεια να εξηγήσει αλλά και να περιορίσει τις εντυπώσεις από τις ύβρεις που εξαπέλυσε κατά του πρωθυπουργού, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης μίλησε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, λίγες ώρες μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Ερωτηθείς αν μετανιώνει για τις χυδαίες εκφράσεις κατά του Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστήριξε ότι όσα ειπώθηκαν έγιναν εκτός αέρα και εκτός επίσημης συζήτησης. «Ήμασταν εκτός αέρα. Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο. Εκείνη τη στιγμή εξέφρασα αυτά που λέει όλος ο ελληνικός λαός πίσω από τις πόρτες. Το είπα φιλικά. Ήταν εκ παραδρομής και εκτός συζήτησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ζήτησε συγγνώμη, καθώς – όπως είπε – είναι ευθύς χαρακτήρας και εκφράζεται όπως νιώθει.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει κανονικά στη συνάντηση των αγροτοσυνδικαλιστών με τον πρωθυπουργό, τονίζοντας πως το μπλόκο των Μαλγάρων τον έχει εκλέξει ως εκπρόσωπό του. «Θέλω να πάω και να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω», δήλωσε, συνδέοντας, μάλιστα, την επίθεση που δέχθηκε – όπως υποστήριξε – με εξελίξεις γύρω από έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και σε δεύτερη τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΑΝΤ1, όπου εμφανίστηκε με δημόσια δήλωση μεταμέλειας. Αν και αρχικά επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, επανέλαβε τελικά ότι ζητά συγγνώμη. «Εντάξει, ζητάω και συγγνώμη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», ανέφερε, δεχόμενος την παρατήρηση της δημοσιογράφου Άννα Λιβαθυνού, η οποία σημείωσε πως η συγγνώμη έχει αξία όταν είναι ειλικρινής.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «χυδαία», εξηγώντας ότι έγινε σε πλαίσιο ανεπίσημης συζήτησης, ενώ αναφέρθηκε και στην έντονη χειρονομία που έκανε, λέγοντας ότι προηγήθηκε συζήτηση για επιθέσεις που – κατά τον ίδιο – έχει δεχθεί. Τόνισε, ωστόσο, ότι η αντιπαράθεσή του αφορά την πολιτική και όχι προσωπικές επιθέσεις.

Κλείνοντας, ο Κώστας Ανεστίδης επανέλαβε ότι δεν έχει προσωπικό ζήτημα με τον πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία του στο Μαξίμου έχει μοναδικό στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων των αγροτών. «Είναι πρωθυπουργός μου. Είμαι εκλεγμένος για να θέσω τα αιτήματα των αγροτών. Το ότι δεν με θέλουν εκεί, δείχνει ότι φοβούνται τι θα αντιμετωπίσουν», ανέφερε, επιμένοντας ότι οι δηλώσεις του δεν επιβαρύνουν τη συνολική διαπραγμάτευση.


