Ανετη νίκη για τις Κορασίδες της ΝΕΠ

Με μια ευρεία νίκη επί του Ωραιόκαστρου με σκορ 22-8 ξεκίνησε η ομάδα πόλο Κορασίδων της ΝΕΠ τις υποχρεώσεις της στη β΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος. Τα «δελφίνια» μετέχουν στον 3ο Ομιλο Αττικής, με τους αγώνες να φιλοξενούνται στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης. Τα 8λεπτα: 1-7, 2-5, 2-7, 3-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Μαργαρίτη 1, Κοτζάμπαση 1, Ειρ. Τσίγκα 6, Λαμπάτου 4, Κανά 2, Κοσσέρη 1, Πλιάκα 1, Ελ. Τσίγκα 4, Δελάκη-Μανέτα 2.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



