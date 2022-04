Ανεξέλεγκτη φωτιά σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων κοντά στα σύνορα Ρωσίας – Ουκρανίας BINTEO

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 02.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην αποθήκη καυσίμων Transneft Briansk-Droujba.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκαν δύο τεράστιες εκρήξεις και μέσα σε λίγα λεπτά η αποθήκη καυσίμων είχε τυλιχτεί στις φλόγες.

Η πόλη Μπριάνσκ, που βρίσκεται 150 χλμ από τα ουκρανικά σύνορα χρησιμεύει ως υλικοτεχνικός κόμβος για τις ρωσικές δυνάμεις που μάχονται για τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν στοιχεία για τα αίτια της φωτιάς, ενώ στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν περίπου 158 πυροσβέστες και 51 οχήματα.

Σημειώνεται πως οι ρωσικές αρχές έχουν κατηγορήσει τον ουκρανικό στρατό για επιδρομές εναντίον αποθηκών καυσίμων και όπλων σε περιοχές κοντά στη μεθόριο το τελευταίο διάστημα.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει έρευνα για το τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

