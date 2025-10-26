Αγγελος Χατζαράς για Αίολο Αγυιάς: «Νίκη με Ολυμπιάδα για να ανασάνουμε»

Στον Αίολο Αγυιάς γνωρίζουν πολύ καλά ότι με νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ολυμπιάδα, θα ανασάνουν και βαθμολογικά και ψυχολογικά.

26 Οκτ. 2025 18:42
Μετά την ήττα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τα Αραχωβίτικα/Ακταίο, ο Αίολος Αγυιάς είναι υποχρεωμένος να δει μπροστά, αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Δευτέρας (20.30) με αντίπαλο την Ολυμπιάδα στο κλειστό γυμναστήριο των «πορτοκαλί» για την 4η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η.

«Στον αγώνα με τα Αραχωβίτικα/Ακταίο ήμασταν πολύ κακοί επιθετικά και με έλλειψη συγκέντρωσης, τόσο από την αρχή του παιχνιδιού, όσο και σε όλη τη διάρκειά του», σχολίασε το μέλος του τεχνικού επιτελείου του Αίολου Αγυιάς Χατζαράς και πρόσθεσε τα εξής: «Στον αγώνα με την Ολυμπιάδα θέλουμε τη νίκη για να ανασάνουμε και βαθμολογικά και ψυχολογικά. Θα τα δώσουμε όλα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας».

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Κωνσταντινίδου, Μπολάνο και Παπακώστας.

 
