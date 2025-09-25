Αγγλία: Έκρηξη σε αποθήκη βιομηχανίας ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν τα παράθυρα κλειστά λόγω καπνού και πιθανών αναθυμιάσεων.

Αγγλία: Έκρηξη σε αποθήκη βιομηχανίας ΒΙΝΤΕΟ
25 Σεπ. 2025 10:33
Pelop News

«Συναγερμός» τα ξημερώματα από τεράστια έκρηξη σε αποθήκη βιομηχανικής περιοχής του Σουίντον στη νοτιοδυτική Αγγλία σήμανε συναγερμό κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν πολύωρη μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Δεκάδες τρομοκρατημένοι κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν έναν τεράστιο κρότο και ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν από την έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 μ.μ. (τοπική ώρα) την Τετάρτη στέλνοντας ένα πυκνό σύννεφο καπνού στον βραδινό ουρανό.


Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η έκρηξη προήλθε από μία από τις βιομηχανικές μονάδες, με αποτέλεσμα την εκκένωση της βιομηχανικής ζώνης και το κλείσιμο αρκετών κοντινών δρόμων.

Ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε: «Οι πυροσβέστες εργάζονται για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και περαιτέρω ενημερώσεις θα κοινοποιηθούν όταν τις έχουμε».

Στο μεταξύ, όσοι ζουν κοντά στην περιοχή καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν τα παράθυρα κλειστά λόγω καπνού και πιθανών αναθυμιάσεων.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ