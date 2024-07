Αγγλία: Σοβαρά επεισόδια και σκηνές χάους στο Λιντς ΒΙΝΤΕΟ

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στη συνοικία Harehills του Λιντς, με εκατοντάδες νεαρούς να εμπλέκονται σε συγκρούσεις με την αστυνομία.

Οι κάτοικοι της περιοχής Harehills κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς οι αστυνομικοί κλήθηκαν στην Luxor Street περίπου στις 5 το απόγευμα λόγω μιας «συνεχιζόμενης αναταραχής» στην οποία συμμετείχαν κοινωνικοί λειτουργοί και παιδιά.

Ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος, συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου και η κατάσταση κλιμακώθηκε, με ρίψη αντικειμένων κατά της αστυνομίας.

Σοκαριστικά βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένα περιπολικό να ανατρέπεται – πριν δεχτεί επίθεση από άτομα που κρατούσαν ένα σκούτερ, ένα καροτσάκι και ένα ποδήλατο – και ένα διώροφο λεωφορείο να πυρπολείται, καθώς πολλές φωτιές τέθηκαν κατά μήκος του δρόμου.

Riot in Harehills, Leeds. By the Romanian community not Islamic… Romanian because you lot always blame us They rioted because police and social services removed Romanian children from their parents #Islam #UK #Britain #Muslim pic.twitter.com/eEKyaM7b4G — Zara (@zarahussain999) July 18, 2024

Τα επεισόδια πιστεύεται ότι ξεκίνησαν όταν κοινωνικοί λειτουργοί από την υπηρεσία πρόνοιας πήραν από τους κηδεμόνες τους τέσσερα ανήλικα παιδιά.

Εικόνες και βίντεο στην πλατφόρμα Χ, δείχνουν το πλήθος να εκτοξεύει αντικείμενα κατά των αστυνομικών και να προξενεί φθορές, συμπεριλαμβανομένης της φωτιάς στο λεωφορείο που άρχισε με αναπτήρες.

Riots have erupted in Harehills, Leeds tonight after Social Services took children away from a Roma Gypsy family, with a police car overturned and a bus now set on fire. Britain needs to stop importing people with an alien culture and value system. Enough is enough. pic.twitter.com/QJ4NKPaEUy — Cillian (@CilComLFC) July 18, 2024

Σύμφωνα με το newsbeast, οι κάτοικοι είπαν ότι η κίνηση της υπηρεσίας πρόνοιας κρίθηκε υπερβολική και προκάλεσε τις αντιδράσεις.

Η τοπική αστυνομία απέδωσε τα επεισόδια σε «εγκληματική μειονότητα» που επεδίωκε τη βία, με την αρμόδια Υπουργό Εσωτερικών Υβέτ Κούπερ να δηλώνει αποτροπιασμένη από τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν.

Locals continue to riot in Leeds, now creating bonfires in the streets. You can guarantee if this was a white British community, the riot police would have gone in. The police are so scared of being labelled racist they are literally willing to let the country burn. pic.twitter.com/T0ZcCEURXm — Turning Point UK 🇬🇧 (@TPointUK) July 18, 2024

Η κατάσταση εκτονώθηκε αργά το βράδυ, ενώ χρειάστηκε οι καταστηματάρχες να βγουν στους δρόμους με πυροσβεστήρες, προσπαθώντας να σβήσουν τις φωτιές σε φλεγόμενα οχήματα.

