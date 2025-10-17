Αγγλία: Στη φυλακή τρεις Βρετανοί ακροδεξιοί που σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Τρεις Βρετανοί ακροδεξιοί εξτρεμιστές καταδικάστηκαν σήμερα σε φυλάκιση για συνολικά 29 χρόνια, με την κατηγορία του σχεδιασμού επιθέσεων σε τζαμιά και συναγωγές στο πλαίσιο ενός επερχόμενου «φυλετικού πολέμου», όπως υποστήριξαν.

Ο 25χρονος Μπρόγκαν Στούαρτ, ο 26χρονος Μάρκο Πιτσέτου και ο 35χρονος Κρίστοφερ Ρίνγκροουζ, προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια και συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2024, είπαν οι εισαγγελείς στη δίκη τους.

Οι τρεις άνδρες καταδικάστηκαν για συγκέντρωση πληροφοριών, που μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμες σε κάποιον, ο οποίος προετοιμάζει τρομοκρατική ενέργεια, ενώ ο Ρίνγκροουζ καταδικάστηκε και για την κατασκευή ενός παράνομα κατασκευασμένου όπλου.

Και οι τρεις αρνήθηκαν τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, αλλά οι ένορκοι του δικαστηρίου του Σέφιλντ τους έκριναν τελικά ενόχους τον Μάιο.

Ο δικαστής Τζόναθαν Κατς επέβαλε ποινή φυλάκισης 11 ετών στον Στούαρτ, ο οποίος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, διαδραμάτιζε κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση. Στον Ρίνγκροουζ επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης δέκα ετών και στον Πιτσέτου οκτώ.

Ο εισαγγελέας Τζόναθαν Σάντιφορντ, στην αγόρευσή του, είπε στους ενόρκους ότι οι τρεις κατηγορούμενοι ήταν θαυμαστές του Χίτλερ, δράστες διαβόητων τρομοκρατικών επιθέσεων και θερούσαν εχθρούς τους μουσουλμάνους και τους μετανάστες.

«Ήταν πεποίθησή τους ότι πρέπει σύντομα να έρθει η στιγμή που θα ξεσπάσει φυλετικός πόλεμος ανάμεσα στους λευκούς και σε άλλες φυλές», είπε ο Σάντιφορντ.

Ανάμεσα στα εκατοντάδες μηνύματα που είχαν στείλει οι τρεις, περιλαμβανομένων και σε μια ομάδα στο Telegram που ονομαζόταν «Einsatz 14», οι κατηγορούμενοι συζητούσαν να εκτελέσουν τον τότε πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ και να βασανίσουν ιμάμηδες.

