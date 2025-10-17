Αγγλία: Στη φυλακή τρεις Βρετανοί ακροδεξιοί που σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Ο 25χρονος Μπρόγκαν Στούαρτ, ο 26χρονος Μάρκο Πιτσέτου και ο 35χρονος Κρίστοφερ Ρίνγκροουζ, προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια και συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2024, είπαν οι εισαγγελείς στη δίκη τους.

Αγγλία: Στη φυλακή τρεις Βρετανοί ακροδεξιοί που σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές
17 Οκτ. 2025 16:15
Pelop News

Τρεις Βρετανοί ακροδεξιοί εξτρεμιστές καταδικάστηκαν σήμερα σε φυλάκιση για συνολικά 29 χρόνια, με την κατηγορία του σχεδιασμού επιθέσεων σε τζαμιά και συναγωγές στο πλαίσιο ενός επερχόμενου «φυλετικού πολέμου», όπως υποστήριξαν.

Ο 25χρονος Μπρόγκαν Στούαρτ, ο 26χρονος Μάρκο Πιτσέτου και ο 35χρονος Κρίστοφερ Ρίνγκροουζ, προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια και συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2024, είπαν οι εισαγγελείς στη δίκη τους.

Οι τρεις άνδρες καταδικάστηκαν για συγκέντρωση πληροφοριών, που μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμες σε κάποιον, ο οποίος προετοιμάζει τρομοκρατική ενέργεια, ενώ ο Ρίνγκροουζ καταδικάστηκε και για την κατασκευή ενός παράνομα κατασκευασμένου όπλου.
Αγγλία: Ποινές φυλάκισης επιβλήθηκαν σε τρεις Βρετανούς ακροδεξιούς εξτρεμιστές που σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Και οι τρεις αρνήθηκαν τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, αλλά οι ένορκοι του δικαστηρίου του Σέφιλντ τους έκριναν τελικά ενόχους τον Μάιο.

Ο δικαστής Τζόναθαν Κατς επέβαλε ποινή φυλάκισης 11 ετών στον Στούαρτ, ο οποίος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, διαδραμάτιζε κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση. Στον Ρίνγκροουζ επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης δέκα ετών και στον Πιτσέτου οκτώ.

Ο εισαγγελέας Τζόναθαν Σάντιφορντ, στην αγόρευσή του, είπε στους ενόρκους ότι οι τρεις κατηγορούμενοι ήταν θαυμαστές του Χίτλερ, δράστες διαβόητων τρομοκρατικών επιθέσεων και θερούσαν εχθρούς τους μουσουλμάνους και τους μετανάστες.

«Ήταν πεποίθησή τους ότι πρέπει σύντομα να έρθει η στιγμή που θα ξεσπάσει φυλετικός πόλεμος ανάμεσα στους λευκούς και σε άλλες φυλές», είπε ο Σάντιφορντ.

Ανάμεσα στα εκατοντάδες μηνύματα που είχαν στείλει οι τρεις, περιλαμβανομένων και σε μια ομάδα στο Telegram που ονομαζόταν «Einsatz 14», οι κατηγορούμενοι συζητούσαν να εκτελέσουν τον τότε πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ και να βασανίσουν ιμάμηδες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:30 Πάτρα – Πρώην κτίριο ΟΛΠΑ: Ενα βήμα πιο κοντά στην κατεδάφιση ΦΩΤΟ
18:23 Ρόδος: Το 3χρονο κοριτσάκι μπήκε μόνο του στην πισίνα χωρίς να το προσέχει κανένας – Ελεύθεροι οι συλληφθέντες
18:19 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Οδυσσέας Μαγκαφάς με τον Αντώνη Κουνάβη
18:15 Αθήνα: Συνελήφθη 31χρονος που στρατολογούσε ανήλικα για να κλέβουν τσάντες στο κέντρο
18:07 Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής
18:00 Ενστάσεις και διευκρινίσεις περί Αλέξη Τσίπρα: Κ. Σπαρτινός και Ν. Κοντοές ξεκαθαρίζουν τη θέση τους
17:53 Το showcar της McLaren F1 Team για πρώτη φορά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στην Πάτρα – Πού θα το δείτε και θα φωτογραφηθείτε μαζί του
17:45 Οι υποψήφιοι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League
17:37 Σταύρος Δημοσθένους: Ποιός ήταν ο 49χρονος Κύπριος που δολοφονήθηκε κοντά στο σπίτι του
17:30 Το Χιονοδρομικό Καλαβρύτων έτοιμο να υποδεχθεί τη νέα σεζόν – Αγριος: «Πιο κοντά για υποδομή 4 εποχών»
17:23 Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος έκλεισε το τηλέφωνο και «βούτηξε» στο κενό από τον 24ο όροφο
17:15 Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Τον είδα να σκοτώνει τον θείο μου και τον επιστάτη»
17:07 Δαρείος: «Οι πρεμιέρες κρύβουν πάντα κινδύνους»
17:00 Πάτρα – 12ο Δημοτικό Σχολείο: Οδεύει για ματαίωση το έργο
16:53 Γρεβενά: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη από «λογιστή» που άρπαξε 5.000 ευρώ
16:45 Τι αποκάλυψε η Αννίτα Πάνια για τον Μπονάτσο
16:37 Οι «σφυρίχτρες« για τις κρίσιμες μάχες ΝΟΠ-ΝΕΠ
16:30 Ξενοδοχείο της Πάτρας κλείνει για ανακαίνιση
16:23 Τσίτζίνα: Η κρυμμένη γοητεία του Πάρνωνα
16:15 Αγγλία: Στη φυλακή τρεις Βρετανοί ακροδεξιοί που σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ