Αγγλία: Στιγμές τρόμου για οπαδούς της Μάντσετσερ Σίτι ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές τρόμου έζησαν το μεσημέρι της Κυριακής δεκάδες φίλαθλοι της Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι ταξίδευαν με λεωφορείο προς το Γουέμπλεϊ, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό αγώνα της ομάδας τους κόντρα στην Άρσεναλ, για το League Cup.

Την ώρα που το όχημα βρισκόταν στον δρόμο Μ6, τυλίχθηκε στις φλόγες στο πίσω μέρος του και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γέμισαν παντού μαύροι καπνοί.

WARNING TO MAN CITY FANS ⚠️🩵⚪️ AVOID M6 TOLL COACH FIRE pic.twitter.com/gFvQ3sR7HE — finlay (@dunbar71141) March 22, 2026



Ο οδηγός, δείχνοντας την απαραίτητη ψυχραιμία, σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου, ενώ ταχύτατα ειδοποιήθηκαν η Πυροσβεστική και η Αστυνομία. Η κίνηση διακόπηκε στην Μ6, για αρκετή ώρα, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και την ψυχραιμία του οδηγού, όλοι οδηγήθηκαν έξω από το πούλμαν, χωρίς να τραυματιστεί η να κινδυνεύσει κανένας.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για να δούνε από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά, ενώ ένας από τους φιλάθλους δήλωσε πως: «Ευχαριστούμε την Πυροσβεστική για την άμεση ανταπόκριση της, μιας και δεν τραυματίστηκε και δεν κινδύνευσε κανένας από εμάς».

Το μόνο που απέμεινε από το λεωφορείο είναι ένας καμένος σκελετός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



