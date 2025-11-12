Ανήλικοι και κληρονομιές: Οι όροι και οι προθεσμίες για την αποποίηση κληρονομιάς ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Το πλαίσιο για την αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικους οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με χρέη του θανόντος συγγενή τους ξεκαθαρίζει νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

Ανήλικοι και κληρονομιές: Οι όροι και οι προθεσμίες για την αποποίηση κληρονομιάς ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
12 Νοέ. 2025 8:51
Pelop News

Nέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, ξεκαθαρίζει το πλαίσιο για την αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικους οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με χρέη του θανόντος συγγενή τους

Με τις οδηγίες αυτές, η Φορολογική Διοίκηση επιχειρεί να κλείσει κάθε «γκρίζα ζώνη» που υπήρχε γύρω από το πώς αντιμετωπίζονται ανήλικοι κληρονόμοι σε περιπτώσεις που η κληρονομιά περιλαμβάνει οφειλές προς το Δημόσιο ή άλλους πιστωτές.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι:

-Οι ανήλικοι θεωρούνται προσωρινοί κληρονόμοι όσο διαρκεί η προθεσμία αποποίησης και μέχρι να γίνει αποδοχή ή αποποίηση της κληρονομιάς, ρητά ή σιωπηρά.

-Διατηρούν το δικαίωμα αποποίησης έως και ένα έτος μετά την ενηλικίωσή τους, προκειμένου να προστατευτούν από απρόβλεπτα χρέη που μπορεί να «κουβαλά» η περιουσία του θανόντος.

-Η αποποίηση είναι άκυρη αν ο κληρονόμος έχει ήδη αποδεχθεί, ρητά ή σιωπηρά, την κληρονομιά, με τη σιωπηρή αποδοχή να προκύπτει από πράξεις που δείχνουν πρόθεση συμμετοχής στη διαχείρισή της.

-Κατά το διάστημα που «τρέχει» η προθεσμία αποποίησης, οι δανειστές, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, δεν μπορούν να στραφούν κατά των ανηλίκων ούτε να λάβουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, εκτός αν η κληρονομιά κηρυχθεί σχολάζουσα.

-Αν, ωστόσο, η Φορολογική Διοίκηση έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις ή μέτρα είσπραξης εις βάρος ανηλίκων προσωρινών κληρονόμων, τα μέτρα πρέπει να αρθούν μόλις οι ίδιοι αποποιηθούν την κληρονομιά ή υποβάλουν σχετική αίτηση, ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει η προθεσμία του ενός έτους από την ενηλικίωση.

-Επιπλέον, ποσά που παρακρατήθηκαν (π.χ. κατά την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης) επιστρέφονται στους αποποιηθέντες ή στους προσωρινούς κληρονόμους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες συμψηφισμού και ενημερότητας.

-Δεδομένου ότι η προθεσμία αποποίησης μπορεί να παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας αβεβαιότητα ως προς την τύχη της κληρονομιάς, η ΑΑΔΕ ζητά από τις υπηρεσίες της να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή για τον ενδεχόμενο ορισμό κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς.

-Αρμόδιοι για τον ορισμό κηδεμόνα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετική αίτηση της Φορολογικής Διοίκησης. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται ιδίως όταν η κληρονομιά είναι επιβαρυμένη με σημαντικά χρέη ή όταν είναι σαφές ότι η εκκρεμότητα θα διαρκέσει για χρόνια.

-Επιτρέπεται η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά της σχολάζουσας κληρονομιάς, μέσω του διορισμένου κηδεμόνα, ώστε το Δημόσιο να διασφαλίζει τις απαιτήσεις του και να διακόπτεται η παραγραφή των οφειλών.

