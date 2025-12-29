Ανήλικοι πιάστηκαν με ναρκωτικά στην Πάτρα

Οι δυο 17χρονοι συνελήφθησαν, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης.

29 Δεκ. 2025 8:34
Pelop News

Για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, συνελήφθησαν δυο ανήλικοι στην Πάτρα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε ποσότητα κάνναβης.

Οι δυο 17χρονοι συνελήφθησαν,  από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, το βράδυ της Κυριακής 29/12/2025,  καθώς σ’ έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν εφτά γραμμάρια κάνναβης.

Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, συνελήφθησαν οι γονείς τους.

 

