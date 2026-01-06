Ανήλικος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες

Η σορός του ανήλικου εντοπίστηκε από τη μητέρα του, στο υπόγειο του σπιτιού τους, στις Σέρρες.

Ανήλικος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες
06 Ιαν. 2026 13:01
Pelop News

Στο υπόγειο του σπιτιού του, στις Σέρρες βρέθηκε νεκρός 17χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ανήλικο βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του, η μητέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του, ενώ οι συνθήκες θανάτου του ερευνώνται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:34 Πάγκρεας: Τα 4 προειδοποιητικά συμπτώματα και τα βήματα για να το κρατήσουμε υγιές
13:23 Η πρόωρη ενεργοποίηση της ελιάς ως προσαρμοστική απόκριση στις ήπιες χειμερινές συνθήκες στη Δυτική Ελλάδα.
13:23 Παρών το Εργατικό Κέντρο Πάτρας στο αγροτικό μπλόκο της Περιμετρικής
13:16 Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή στον εορτασμό των Θεοφανείων ΦΩΤΟ
13:08 Περιμετρική Πατρών: Στο μπλόκο των αγροτών αντιπροσωπεία της «Νίκης» ΦΩΤΟ
13:01 Ανήλικος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες
12:52 Πάτρα – Φονικό σε κλαμπ: Τρεις συλλήψεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναζητούνται έξι συνεργοί τους
12:48 Γιατί ο Γεωργιάδης χαρακτήρισε «ανεύθυνο και καραγκιόζη» τον Βαρουφάκη
12:36 Θεοφάνεια στον Πειραιά: Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας
12:25 Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο στο «μάτι» της κακοκαιρίας, επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού
12:20 Σφοδρή χιονόπτωση στη Βρετανία κλείνουν σχολεία, δρόμους, ακυρώσεις πτήσεων ΦΩΤΟ
12:12 Ενας Πατρινός πίσω από τη μεταγραφή Παντελίδη στον Παναθηναϊκό
12:02 Τραγική παραδοχή από τον Δήμο του Κραν Μοντανά για τους ελέγχους στο μοιραίο μπαρ
12:00 Μέχρι τέλους στην Ανω Ζήρια για τις ανεμογεννήτριες – Δεν υποχωρούν οι κάτοικοι και προειδοποιούν
11:52 Επιασαν αλλά… έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό στο Ηράκλειο ΦΩΤΟ
11:46 Ποια προϊόντα αυξήθηκαν και πόσο στο σούπερ μάρκετ από το 2026
11:33 Χαλκιδική: ΒΙΝΤΕΟ από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο, που συνελήφθησαν οι «ροζ πάνθηρες»
11:27 Στους 14 οι νεκροί από ξαφνικές πλημμύρες στην Ινδονησία
11:16 Η Αστυνομία για το τροχαίο δυστύχημα στην Αμαλιάδα
11:11 Πάτρα: Κυκλοφορούσε με στιλέτο 31 εκατοστών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ