Ανήλικος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες
Η σορός του ανήλικου εντοπίστηκε από τη μητέρα του, στο υπόγειο του σπιτιού τους, στις Σέρρες.
Στο υπόγειο του σπιτιού του, στις Σέρρες βρέθηκε νεκρός 17χρονος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ανήλικο βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του, η μητέρα του.
Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του, ενώ οι συνθήκες θανάτου του ερευνώνται.
