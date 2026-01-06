Ανήλικος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες

Στο υπόγειο του σπιτιού του, στις Σέρρες βρέθηκε νεκρός 17χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ανήλικο βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του, η μητέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του, ενώ οι συνθήκες θανάτου του ερευνώνται.

