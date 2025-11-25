Ανησυχία για την Αγία Σοφία: Βαριά μηχανήματα μέσα στο μνημείο, φόβοι για ζημιές ΦΩΤΟ

Εικόνες βαρέων οχημάτων να εισέρχονται στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη έχουν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες για πιθανές φθορές στο ιστορικό μνημείο, σύμφωνα με αναφορές από τουρκικά και διεθνή μέσα. Οι φωτογραφίες, που κυκλοφόρησαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, απεικονίζουν γερανούς πάνω σε φορτηγά και άλλα μηχανήματα να παρκάρουν στο μαρμάρινο δάπεδο, με περιορισμένα προστατευτικά πάνελ να έχουν τοποθετηθεί.

Το περιστατικό εντάσσεται στη δεύτερη φάση εργασιών αποκατάστασης και αντισεισμικής ενίσχυσης του μνημείου, που ξεκίνησε το 2023 και χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως η «μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη» παρέμβαση στην ιστορία του. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση μολύβδινων επικαλύψεων στον κεντρικό θόλο, την προστασία εσωτερικών ψηφιδωτών από καιρικές συνθήκες και την ανέγερση τεσσάρων κιόνων ύψους 43,5 μέτρων για τη στήριξη προσωρινής μεταλλικής κατασκευής.

Ειδικοί σε θέματα αποκατάστασης, μιλώντας στο Türkiye Today και άλλα μέσα, εκφράζουν επιφυλάξεις για την ασφάλεια. Το δάπεδο της Αγίας Σοφίας δεν είναι ενιαίο, αλλά αποτελείται από ψηφιδωτά, πέτρινες πλάκες και κοιλότητες από αρχαίες δεξαμενές, κάτι που καθιστά δύσκολη την ομοιόμορφη κατανομή φορτίων. «Τα πάνελ φαίνονται απλά, χωρίς επαρκές πάχος ή μηχανισμούς σύνδεσης, και μπορεί να γλιστρήσουν, μεταφέροντας πίεση σε ευαίσθητα σημεία», αναφέρει ένας εμπειρογνώμονας. Επιπλέον, οι δονήσεις από τα μηχανήματα ενδέχεται να προκαλέσουν μικρορωγμές στον θόλο ή παραμόρφωση στα κενά σημεία του δαπέδου με την πάροδο του χρόνου.

Η τουρκική Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων και το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αντέδρασαν άμεσα με ανακοινώσεις, καθησυχάζοντας το κοινό. Σύμφωνα με αυτές, πριν από την είσοδο οποιουδήποτε οχήματος διενεργήθηκαν στατικές μελέτες, δοκιμές φόρτισης εδάφους, γεωραντάρ και ταξινόμηση εδάφους. Το έδαφος αντέχει έως 25 τόνους ανά τ.μ., ενώ κατασκευάστηκε πολυστρωματική πλατφόρμα ικανή για 30 τόνους ανά τ.μ. Το βαρύτερο όχημα (45 τόνων) ασκεί μόλις 6 τόνους ανά τ.μ., χάρη σε ειδικό σύστημα διάχυσης φορτίων. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει στρώσεις όπως επίστρωση ατμών, τσόχα, άμμο, κόντρα πλακέ, ξύλινο σκελετό, XPS πλάκες και λαμαρίνα, ενώ χρησιμοποιούνται συσκευές απορρόφησης καυσαερίων για προστασία του εσωτερικού αέρα.

Ο υπουργός Μεχμέτ Νουρί Ερσόι τόνισε ότι οι εργασίες προχωρούν χωρίς διακοπή της λατρείας και με πλήρη διαφάνεια, υπό την εποπτεία Επιστημονικής Επιτροπής και Συμβουλίου Συντήρησης Αρχαιοτήτων. Το μνημείο, που έχει υποστεί τρεις μεγάλες καταστροφές και ανακαινίσεις στα 1.486 χρόνια ιστορίας του, ενισχύεται για να αντέχει σε σεισμούς, διατηρώντας πλήρως την αυθεντικότητά του.

Η Αγία Σοφία, UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, παραμένει στο επίκεντρο διεθνών συζητήσεων από την ανακοπή της σε τζαμί το 2020, με την τρέχουσα παρέμβαση να αναδεικνύει την ευάλωτη ισορροπία μεταξύ συντήρησης και προστασίας.

Πηγή: skai.gr

