Ανησυχία στην Ήπειρο από τους απανωτούς σεισμούς: Τρεις ισχυρές δονήσεις μέσα σε 45 λεπτά

Νέα αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής στην Ήπειρο η διαδοχική εκδήλωση τριών σεισμών σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τις δονήσεις να γίνονται έντονα αισθητές σε Ιωάννινα, Θεσπρωτία και περιοχές του Ιονίου. Η σεισμική ακολουθία έρχεται να εντείνει την ανησυχία των κατοίκων, καθώς η περιοχή παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες.

20 Μαρ. 2026 12:03
Νέος κύκλος ανησυχίας άνοιξε το πρωί της Παρασκευής, 20 Μαρτίου, στην Ήπειρο, καθώς τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή ανάμεσα σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε μεγάλο τμήμα της Ηπείρου και έφεραν ξανά στο προσκήνιο την έντονη σεισμική δραστηριότητα που παρακολουθούν τις τελευταίες ημέρες οι κάτοικοι της περιοχής.

Η πρώτη και ισχυρότερη δόνηση σημειώθηκε στις 11.05 το πρωί και είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, πολύ κοντά στα όρια με τη Θεσπρωτία, ενώ το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε περίπου στα 20,3 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 11.40, ακολούθησε δεύτερη ισχυρή δόνηση, μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, στην ίδια ευρύτερη σεισμική ζώνη, ενώ στις 11.50 καταγράφηκε και τρίτος σεισμός, αυτή τη φορά 4 Ρίχτερ. Η διαδοχή των σεισμών μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ενίσχυσε την αναστάτωση στους κατοίκους, που παραμένουν ήδη επιφυλακτικοί λόγω της πρόσφατης σεισμικής κινητικότητας στην Ήπειρο.

Μαρτυρίες από την περιοχή αναφέρουν ότι η πρώτη δόνηση είχε διάρκεια και συνοδεύτηκε από βουή, ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητή όχι μόνο σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία, αλλά και σε περιοχές του Ιονίου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ωστόσο οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Το φαινόμενο παρακολουθείται στενά από τους ειδικούς, καθώς η περιοχή έχει δώσει επανειλημμένες δονήσεις και τις προηγούμενες ημέρες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον σεισμό των 4,1 Ρίχτερ που είχε καταγραφεί στις 17 Μαρτίου κοντά στα Ιωάννινα.

