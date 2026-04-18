Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ήδη η μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, με την προπώληση να έχει ήδη ανοίξει και την αγορά να συζητά από τώρα το ενδεχόμενο μιας βραδιάς με ιστορική προσέλευση. Η ημερομηνία και η διοργάνωση της συναυλίας έχουν ανακοινωθεί επίσημα από την Ticketmaster.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια μπορεί να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ που έχει συνδεθεί με τον Γιώργο Νταλάρα και τις δύο μεγάλες συναυλίες του στο Ολυμπιακό Στάδιο το 1983. Σύμφωνα με το Εθνικό Λυρικό Θέατρο, στις δύο εκείνες συναυλίες είχαν βρεθεί συνολικά 160.000 θεατές, αριθμός που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τη συναυλιακή ιστορία του χώρου.

Το σκεπτικό πίσω από την πρόβλεψη

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός εξήγησε ότι οι συνθήκες σήμερα είναι διαφορετικές σε σχέση με τη δεκαετία του ’80. Όπως ανέφερε, τότε δεν υπήρχαν οι ίδιες τεχνικές δυνατότητες για ασφαλή και πλήρη αξιοποίηση του αγωνιστικού χώρου, ενώ ο εξοπλισμός ήταν σαφώς πιο περιορισμένος. Αντίθετα, σήμερα η χρήση της αρένας μπορεί να ανεβάσει σημαντικά τη συνολική χωρητικότητα μιας παραγωγής τέτοιου μεγέθους.

Με αυτό το σκεπτικό, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος εκτίμησε ότι η Άννα Βίσση μπορεί να είναι η καλλιτέχνιδα που θα σπάσει το ρεκόρ έπειτα από 43 χρόνια. Ωστόσο, αυτό παραμένει πρόβλεψη και όχι κάτι που έχει ήδη καταγραφεί, καθώς η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από τη διάθεση των εισιτηρίων, τη διαμόρφωση του χώρου και το τελικό παραγωγικό στήσιμο της βραδιάς.

Το ιστορικό βάρος του 1983

Η αναφορά στον Γιώργο Νταλάρα δεν είναι τυχαία. Οι δύο συναυλίες του στο Ολυμπιακό Στάδιο το 1983 έχουν καταγραφεί ως ιστορικές, με το Εθνικό Λυρικό Θέατρο να σημειώνει ότι προσέλκυσαν συνολικά 160.000 θεατές. Αυτό είναι και το μέγεθος που επανέρχεται κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για νέες συναυλίες μεγάλης κλίμακας στο ΟΑΚΑ.

Γι’ αυτό και το ενδεχόμενο να ξεπεραστεί αυτό το ορόσημο δίνει από τώρα ξεχωριστή βαρύτητα στη συναυλία της Άννας Βίσση. Το γεγονός ότι το live έχει ανακοινωθεί ως μία από τις πιο μεγάλες παραγωγές της χρονιάς ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σχετική συζήτηση.

Τι είπε για τις τιμές των εισιτηρίων

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος τοποθετήθηκε και για το θέμα των εισιτηρίων, το οποίο επίσης έχει προκαλέσει συζήτηση. Οι επίσημες τιμές για τη συναυλία ξεκινούν από 21 ευρώ και φτάνουν έως τα 477 ευρώ, ανάλογα με τη θέση και το πακέτο.

Ο ίδιος εμφανίστηκε μάλλον θετικός απέναντι στην τιμολογιακή πολιτική, λέγοντας ότι για μια τέτοια υπερπαραγωγή οι τιμές είναι λογικές, ακόμη και στις πιο υψηλές κατηγορίες. Η τοποθέτησή του εντάσσεται στη γενικότερη συζήτηση για το πόσο μπορεί να κοστίζει ένα τόσο μεγάλο μουσικό γεγονός σε έναν χώρο όπως το ΟΑΚΑ.

Δείτε τις τιμές για τα εισιτήρια στη συναυλία της Αννας Βίσση

Η εικόνα της Άννας Βίσση και το νέο momentum

Στην ίδια παρέμβαση, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στάθηκε και στη διαχρονική παρουσία της Άννας Βίσση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ πραγματική περίοδος παρακμής στην πορεία της. Όπως σημείωσε, τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια εντυπωσιακή ανανέωση της εικόνας της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχε χαθεί η δυναμική της.

Έτσι, η μεγάλη συναυλία του Σεπτεμβρίου αποκτά και έναν ακόμη συμβολισμό: δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα ακόμη live, αλλά ως ένα γεγονός που μπορεί να επιβεβαιώσει με εμφατικό τρόπο τη σημερινή απήχηση της τραγουδίστριας. Το αν θα μετατραπεί πράγματι σε νέα ιστορική κορυφή για το ΟΑΚΑ, θα φανεί στην πράξη όταν έρθει η ώρα της συναυλίας.

