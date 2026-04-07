Γαβαλάς για Άννα Βίσση και Χριστίνα Πολίτη: «Δεν είναι τωρινό, το ξέρω μήνες»

Ο σχεδιαστής μόδας επιβεβαίωσε ότι η απόσταση ανάμεσα στις δύο γυναίκες δεν είναι πρόσφατη και σχολίασε με νόημα τις αλλαγές στη ζωή και στις σχέσεις.

07 Απρ. 2026 15:52
Ο Λάκης Γαβαλάς δήλωσε ότι γνωρίζει εδώ και περίπου έξι μήνες για τη ρήξη στη σχέση της Άννας Βίσση με τη Χριστίνα Πολίτη, δίνοντας νέα διάσταση στις συζητήσεις που έχουν ανοίξει τις τελευταίες ημέρες γύρω από την απόσταση ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026 στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Το θέμα ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τις πληροφορίες ότι η τραγουδίστρια έκανε unfollow στη στενή της φίλη και κουμπάρα στο Instagram, ενώ παράλληλα δημοσιεύματα συνδέουν το κλίμα αυτό και με άλλες πρόσφατες αλλαγές στον κύκλο συνεργατών της, όπως η απομάκρυνση του κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ.

«Το ξέρω ότι έχει συμβεί αυτό εδώ και έξι μήνες. Δεν είναι τωρινό αυτό για εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σχεδιαστής μόδας, ξεκαθαρίζοντας ότι για τον ίδιο η απομάκρυνση στη σχέση Βίσση – Πολίτη δεν αποτελεί νέα εξέλιξη.

Το μήνυμα του Λάκη Γαβαλά προς τη Χριστίνα Πολίτη

Ο Λάκης Γαβαλάς εξήγησε ακόμη πως μίλησε στη Χριστίνα Πολίτη για το πώς βλέπει ο ίδιος τέτοιες αλλαγές, λέγοντάς της ότι στη ζωή τα δεδομένα μεταβάλλονται και ότι πολλές φορές χρειάζεται «φρέσκος αέρας». Με τη δική του οπτική, εκείνο που έχει σημασία είναι να μη μένει πίσω κάποιος που επιλέγει ο ίδιος να απομακρυνθεί.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι και ο ίδιος έχει κρατήσει αποστάσεις από ορισμένους καλλιτέχνες στο παρελθόν, κάτι που τελικά, όπως είπε, του βγήκε σε καλό. Με αφορμή αυτό, έδωσε μια πιο γενική διάσταση στο θέμα, παρουσιάζοντας τη ρήξη όχι μόνο ως gossip, αλλά και ως μια αλλαγή που μπορεί να ανοίξει νέο κύκλο.

Τι είπε για την Άννα Βίσση

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο σχεδιαστής υποστήριξε ότι τέτοιες κινήσεις δεν γίνονται «για το τίποτα», αν και τόνισε πως θεωρεί ότι όλα συμβαίνουν τελικά για το καλό της Άννας Βίσση, για την οποία μίλησε με θαυμασμό. Παράλληλα, ανέφερε πως η τραγουδίστρια έχει ήδη μια μεγάλη διαδρομή επιτυχιών και άφησε να εννοηθεί ότι θα συνεχίσει να έχει στήριξη και καλλιτεχνική δυναμική.

Ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε και την εικόνα που θα ήθελε να βλέπει από την Άννα Βίσση στη σκηνή, λέγοντας ότι προσωπικά την προτιμά διαφορετική, χωρίς υπερβολική έκθεση ή έμφαση σε στοιχεία που, κατά τη γνώμη του, δεν έχει ανάγκη για να επιβεβαιώσει το καλλιτεχνικό της μέγεθος.

