Ανω Γλυφάδα: Η επόμενη ημέρα μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας ΦΩΤΟ

Με τη χώρα να μετρά δυο νεκρούς από τη φονική κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα χθες Τετάρτη 21/01/2026, αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες στην Ανω Γλυφάδα που βρέθηκε «στο μάτι του κυκλώνα».

Δυο νεκροί από την κακοκαιρία – ΒΙΝΤΕΟ Η στιγμή που τέραστιο κύμα «καταπίνει» Λιμενικό

Μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε σε όχημα το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί, ενώ δρόμοι γέμισαν με λάσπη και πέτρες.

Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα Πέμπτη 22/01/2026, έγινε περισσότερο αντιληπτή η έκταση της καταστροφής, ενώ από νωρίς το πρωί συνεργεία έχουν αρχίσει τον καθαρισμό της περιοχής.

Η εξήγηση Λέκκα για την καταστροφή στη Ανω Γλυφάδα ΦΩΤΟ

